Сегодня исполнилось 65 лет известному корифею спортивной журналистики Усману Ямгурову

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он единственный в республике среди спортивных журналистов обладатель одной из самых почетных спортивных наград – медали Николая Озерова

Один из самых известных в Башкирии спортивных журналистов Усман Ямгуров отмечает сегодня свой 65-летний юбилей, сообщает агентство «Башинформ».

Усман Галеевич Ямгуров родился 26 января 1952 года в деревне Бакаево Кушнаренковского района. Начинал свою журналистскую биографию в 1976 году корреспондентом, завотделом в Кармаскалинской районной газете «Трудовая слава». Затем, с 1986 по 1997 годы, трудился корреспондентом, редактором, старшим редактором ГТРК «Башкортостан». Создал и возглавил Службу новостей Радио Башкортостана, был создателем, редактором и ведущим еженедельных спортивных программ Башкирского радио «Стадион», «Спорт-экспресс», «Спорт. Спорт. Спорт». В годы работы руководителем Службы новостей радио Усман Ямгуров подготовил немало специалистов новостной журналистики. Мы до сих пор помним его профессиональные советы и наставления. Многим журналистам он передал свое умение писать короткие новостные материалы и спортивные репортажи.

Усман Галеевич работал также научным редактором издательства «Башкирская энциклопедия», спортивным обозревателем в газетах «Известия» в РБ, «Советский спорт», редактировал «Спортивную газету Башкортостана», был пресс-атташе мужского волейбольного клуба «Нефтехимик», Федерации футбола РБ, ФК «Нефтяник». Сейчас он трудится пресс-атташе центра подготовки высшего спортивного мастерства РБ. Для многотомного издания энциклопедии «Башкортостан» как автор и редактор подготовил свыше 150 научных статей.

В 2012 году указом главы республики Рустэма Хамитова Усман Ямгуров награжден Почетной грамотой Башкортостана. Этой высокой награды он удостоен за многолетнюю и плодотворную работу в СМИ по пропаганде спорта, здорового образа жизни. Он единственный в республике среди спортивных журналистов обладатель одной из самых почетных спортивных наград – медали Николая Озерова, а также диплома Олимпийского комитета России и Комитета «Фейр Плэй».

Медикорсеть поздравляет Усман Галеевича с юбилеем и желает ему новых творческих вершин, здоровья и успехов в профессиональной сфере.