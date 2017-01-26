Тагир Гизатуллин вновь избран председателем Молодежной общественной палаты

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Сегодня состоялось первое заседание палаты пятого созыва.

Фото: gsrb.ru

На свое первое заседание сегодня собрались члены Молодежной общественной палаты при Госсобрании пятого созыва. Напутствуя своих молодых коллег, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что часть его молодых коллег избрана уже не в первый раз и обладает определенным опытом парламентской деятельности.

– Убежден, что Молодежная общественная палата пятого созыва продолжит лучшие традиции предыдущих созывов, с честью оправдает оказанное высокое доверие, - сказал он.

Председателем Молодежной общественной палаты вновь был избран Тагир Гизатуллин, заместителями председателя – Наталья Агеева, Зарина Газизова, Альбина Касимханова, Даян Султангужин.

Справка. Тагир Гизатуллин родился 15 октября 1985 года в г. Уфе. С отличием окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», является кандидатом медицинских наук.

В 2008 году начал работать в качестве клинического ординатора Башкирского государственного медицинского университета. С 2009 по 2011 год работал врачом-психиатром в Городской клинической больнице №18, с 2011 по 2013 работал научным сотрудником Башкирского государственного медицинского университета, с 2013 года - помощник проректора Башкирского государственного медицинского университета по научной и инновационной работе.