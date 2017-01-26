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ПЕРСОНА
Тагир Гизатуллин вновь избран председателем Молодежной общественной палаты// 26.01.2017
Сегодня состоялось первое заседание палаты пятого созыва.
Фото: gsrb.ru
На свое первое заседание сегодня собрались члены Молодежной общественной палаты при Госсобрании пятого созыва. Напутствуя своих молодых коллег, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отметил, что часть его молодых коллег избрана уже не в первый раз и обладает определенным опытом парламентской деятельности.
– Убежден, что Молодежная общественная палата пятого созыва продолжит лучшие традиции предыдущих созывов, с честью оправдает оказанное высокое доверие, - сказал он.
Председателем Молодежной общественной палаты вновь был избран Тагир Гизатуллин, заместителями председателя – Наталья Агеева, Зарина Газизова, Альбина Касимханова, Даян Султангужин.
Справка. Тагир Гизатуллин родился 15 октября 1985 года в г. Уфе. С отличием окончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», является кандидатом медицинских наук.
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