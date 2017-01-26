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27 января, пятница
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ПЕРСОНА
Радий Хабиров утвержден врио главы Красногорского округа Подмосковья// 26.01.2017
За его назначение проголосовало большинство депутатов местного совета.
Фото: krasnogorsk-adm.ru
Совет депутатов Красногорского района Московской области поддержал назначение экс-заместителя главы управления внутренней политики администрации президента Радия Хабирова врио главы муниципалитета, сообщает "КомерсантЪ". До ухода из Кремля в прошлом году он курировал в администрации президента работу с Федеральным собранием.
- За назначение его врио руководителя проголосовало большинство депутатов муниципалитетов, - говорится в сообщении. - Экс-глава района Михаил Сапунов ушел в отставку, успев проработать на посту чуть больше года.
Заседание совета депутатов состоялось 24 января. Радий Хабиров приступил к исполнению своих обязанностей 25 января.
Красногорский район в рамках подмосковной муниципальной реформы преобразуется в городской округ: упраздняются администрации и советы депутатов городских и сельских поселений. Красногорск называют столицей Подмосковья, здесь находится правительство Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вчера, 25 января, провел рабочую встречу с Михаилом Сапуновым, который ранее написал заявление об отставке по собственному желанию с должности главы Красногорского городского округа, также на встречу был приглашен Радий Хабиров, на которого были возложены обязанности главы городского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
- Исполнять обязанности главы Красногорского городского округа будет Радий Фаритович Хабиров, человек, которого очень хорошо знаю, который зарекомендовал себя на федеральном уровне, работая и в администрации президента, взаимодействуя с Госдумой, Советом Федерации, - сказал Андрей Воробьев. - Уверен, эта работа вам по силам. Знаю, что подобный опыт имеется у вас по работе в Башкирии.
- Андрей Юрьевич, я постараюсь оправдать оказанное мне доверие, – ответил Радий Хабиров.
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