Коллеги по цеху: Если написал Вячеслав Завьялов - это уже история

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Сегодня ночью в 21 больнице Уфы умер известный журналист Вячеслав Завьялов.

Медицинские причины его преждевременной смерти пока уточняются. Ему было 46 лет. Известно лишь то, что вчера вечером ему резко стало плохо. Родные вызвали скорую и он был экстренно госпитализирован в ГКБ №21, а утром семье пришло печальное известие.

Вячеслав Завьялов закончил исторический факультет Башкирского государственного университета, был одним из любимых учеников археолога, академика Нияза Мажитова. В 90-е служил в Вооруженных силах России, но воспоминаниями о службе предпочитал не делиться, работал в коммерческом блоке "Комсомольской правды" в Уфе, репортером и обозревателем в газете «Республика Башкортостан», был самым эффективным колумнистом в «Общественной электронной газете». Он выпускал и свои проекты - газету для бизнеса "База данных" и общественно-политический проект "Уфимская правда". В 2000-ные годы - вел популярный в Живом журнале блог vzav, который заблокировал, не считая возможность совмещать блоггинг и журналистику. Последним его местом работы стала корпоративная газета «Высота», которую он редактировал.

Вячеслав Завьялов был одним из самых талантливых журналистов в республике, говорят коллеги по цеху.

- Читателям нашей газеты он запомнился серией проблемных статей, очерков о простых людях труда и стал особенно дорог как автор еженедельных обзоров – злободневных, ершистых, иногда изложенных в стихотворной форме, - вспоминают его коллеги из газеты «Республика Башкортостан».

Сам о себе он писал так: «В журналистике с 1997 года. А до того: бывший поэт, бывший психолог, бывший археолог, бывший учитель истории. Все остальное под грифом "бывший" - в будущем».

Для друзей и коллег Вячеслав Завьялов был настоящим авторитетом, его мнение всегда уважали, а к его советам прислушивались.

- Слава был журналистом от Бога. У него были очень правильные взгляды, он был искренним патриотом своей страны. Его мнение всегда было важным и авторитетным для нас. Он всегда мог находить актуальные и важные темы, в этом ему помогало его историческое образование. У нас он вел авторскую колонку. Она была одной из самых читабельных, - вспоминает главный редактор газеты «Республика Башкортостан» Эльза Хорева. - В определенный момент из-за низкой заработной платы ему пришлось уволиться, и он ушел в ведомственное издание. Но, я всегда знала, что работа в пресс-службе – не для него, потому что он – яркая и творческая личность, которой тесно в ведомственных рамках. Втайне я ждала момента, когда он вернется к нам на настоящую творческую работу, - делится она.

- Тексты, которые он писал для «Общественной электронной газеты», всегда вызывали большой интерес у читательской аудитории, - говорит заместитель главного редактора ИА «Башинформ» Алик Шакиров. - Чувствовалось, что он был патриотом нашей страны, родины, хотя многие, может быть, были и не согласны с его позицией. Но он свою точку зрения всегда отстаивал, не скрывал никогда. Я лично его очень уважал. То, что он писал, всегда было интересно, вызывало отклик в душе, по крайней мере, равнодушным никого не оставляло.

- Он один из тех редких журналистов, который мог писать настоящие репортажи. Такие репортажи, прочитав которые, ты чувствуешь будто сам побывал в гуще событий, - вспоминает журналист Шамиль Валеев. – Его человеческая и профессиональная суть проступила 26 мая 2011 года во время подготовки горячего репортажа о взрывах в Урмане. Слава просочился сам и затащил коллег через редкое оцепеневшее оцепление, подбил сотрудников МЧС взять журналистов с собой в сам посёлок. Прыгнули к ним в БТР и поехали прямо туда, где все взрывалось и полыхало. Это был настоящий ад, было очень страшно, а он ехал, усмехался, глядя на вжавшихся в стенки БТРа и делал свою работу. И когда он на тебя смотрит, ты не можешь поступить неправильно. Один из немногих в наше время людей чести. Для него не существовало серой краски - или черное, или белое, все очень просто.

В материале - видео с места взрывов боеприпасов в Урмане, где после второй минуты видно, как он улыбается в камеру, сидя в БТР.



- На этом видео - живой урок репортерской этики от Вячеслава Завьялова в нестандартной ситуации. Не пригибаясь под очевидными взрывами, он увидел пожилую женщину, и меньше секунды думал, как поступить, - рассказывает Шамиль Валеев. - В нем недолго боролись журналист и обычный мужик в боевой обстановке. Он быстро сделал её фотографию, а потом помог спасателям забросить старушку в БТР. Именно он настоял на том, чтобы герою Урмана местному депутату Александру Минееву, который вытащил из грохочущего ада десятки односельчан, выхлопотать заслуженную государственную награду.

При жизни Вячеслав Завьялов успел собрать свои лучшие произведения в книгу "Мысли вслух". Тут можно прочитать много интересных историй. Но он не только писал, например, сыграл в театрализованном перформансе.

Коллега из редакции Медиакорсети Кристина Дейнеко помнит его по репетиции перформанса "Мастер и Маргарита" в прошлом году.

- Вячеслав блистательно исполнил роль Азазелло, - говорит Кристина Дейнеко.

Друзья погибшего сообщили, что семье нужна материальная поддержка в организации похорон.

Если у вас есть такая возможность, вы можете перечислить денежные средства на карту (реквизиты указаны ниже).

Сбербанк:

4276 8800 5253 8588

Получатель Лидия Андреевна (мама супруги Вячеслава Завьялова)

По УТОЧНЕННОЙ информации от родственников, прощание с Вячеславом Завьяловым состоится в четверг, 27 октября, с 13-00 до 14-00 в Доме Печати по адресу Уфа, ул.50 лет Октября, 13.

Отпевание намечено на 15-30 в церкви на Северном кладбище.