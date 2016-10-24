Валерий Шарипов: Башкирия для инвесторов всегда была дойной коровой

Кристина ДЕЙНЕКО

Директор офиса финансового омбудсмена по Башкирии рассказал, что ожидает республику в следующем году.

Эксперты в области экономики поговаривают, что 2017 год, как для России, так и для Башкирии будет сложным. Цены на продукты и одежду неумолимо растут, а вот зарплаты остаются на одном уровне. И вроде многие уже стали привыкать к такому развитию событий. Но почему это происходит, чего ждать и к чему готовиться, рассказал ИА "Медиакорсеть" директор офиса финансового омбудсмена по Башкирии Валерий Шарипов. Мы приводим несколько высказываний из его интервью, которое можно посмотреть ниже:

- На финансовом, банковском рынке Башкортостан сдал свои лидирующие позиции.

- Закон о страховании вкладов граждан на НФО (потребительские, сельскохозяйственные кооперативы) не распространяется.

- Одна из НФО предложила получить кредит под залог квартиры путем купли-продажи.

- Люди берут кредиты в микр финансовых организациях, для того чтобы погасить кредиты в банках.

- Вопросы глобализации коснутся мелкого бизнеса, крупный бизнес непотопляем.

- Фондовые рынки и фьючерсы…там отрицательная динамика.

- Я всегда говорил, что вкладывать надо в наших детей. Другого инструмента я не вижу.

- Башкирия, с сожалением констатирую, много потеряла в период прежнего руководства.

- Если строитель ушел с площадки, он не пойдет в сельское хозяйство, он уйдет в другой город на другую площадку.

- Башкортостан заигрался в идею национального государства. Она не имела ничего, кроме амбиций.

- К нам потенциальные инвесторы потеряли интерес. Есть более интересные площадки.

- Многие негативно вспоминают о республике, для них она всегда была дойная корова.