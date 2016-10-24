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ПЕРСОНА
Валерий Шарипов: Башкирия для инвесторов всегда была дойной коровой// 24.10.2016
Директор офиса финансового омбудсмена по Башкирии рассказал, что ожидает республику в следующем году.
Эксперты в области экономики поговаривают, что 2017 год, как для России, так и для Башкирии будет сложным. Цены на продукты и одежду неумолимо растут, а вот зарплаты остаются на одном уровне. И вроде многие уже стали привыкать к такому развитию событий. Но почему это происходит, чего ждать и к чему готовиться, рассказал ИА "Медиакорсеть" директор офиса финансового омбудсмена по Башкирии Валерий Шарипов. Мы приводим несколько высказываний из его интервью, которое можно посмотреть ниже:
- На финансовом, банковском рынке Башкортостан сдал свои лидирующие позиции.
- Закон о страховании вкладов граждан на НФО (потребительские, сельскохозяйственные кооперативы) не распространяется.
- Одна из НФО предложила получить кредит под залог квартиры путем купли-продажи.
- Люди берут кредиты в микр финансовых организациях, для того чтобы погасить кредиты в банках.
- Вопросы глобализации коснутся мелкого бизнеса, крупный бизнес непотопляем.
- Фондовые рынки и фьючерсы…там отрицательная динамика.
- Я всегда говорил, что вкладывать надо в наших детей. Другого инструмента я не вижу.
- Башкирия, с сожалением констатирую, много потеряла в период прежнего руководства.
- Если строитель ушел с площадки, он не пойдет в сельское хозяйство, он уйдет в другой город на другую площадку.
- Башкортостан заигрался в идею национального государства. Она не имела ничего, кроме амбиций.
- К нам потенциальные инвесторы потеряли интерес. Есть более интересные площадки.
- Многие негативно вспоминают о республике, для них она всегда была дойная корова.
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© "МедиаКорСеть", 2016
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