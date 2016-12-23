Михаил Закомалдин: К перевозкам детей нужно подходить ответственно

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Правила перевозки детей обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Башкирии

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

Вчера, 22 декабря главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин провел совещание, на котором обсудили правила перевозки детей.

- Сегодня школьными автобусами осуществляется перевозка свыше 33 тысяч обучающихся из 2400 населенных пунктов Башкирии Автобусный парк республики–это более 44 тысяч единиц техники. Еще 50 автобусов в ближайшее время выделит федеральный центр, - рассказал заместитель председателя госкомтранса региона Азат Калимуллин.

1 января 2017 года вступают в силу изменения в постановление правительства России, которым утверждены правила организованной перевозки группы детей автобусами. В частности они коснутся технического состояния транспорта. С нового года для осуществления перевозки несовершеннолетних будут допускаться только те автобусы, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет. Кроме того, транспорт должен быть оснащен тахографом, а также спутниковой системой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Михаил Закомалдин подчеркнул, что все требования к технической стороне перевозки детей согласно постановлению должны быть выполнены в срок и в полном объеме.