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23 декабря, пятница
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ПЕРСОНА
Михаил Закомалдин: К перевозкам детей нужно подходить ответственно// 23.12.2016
Правила перевозки детей обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Башкирии
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
Вчера, 22 декабря главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин провел совещание, на котором обсудили правила перевозки детей.
- Сегодня школьными автобусами осуществляется перевозка свыше 33 тысяч обучающихся из 2400 населенных пунктов Башкирии Автобусный парк республики–это более 44 тысяч единиц техники. Еще 50 автобусов в ближайшее время выделит федеральный центр, - рассказал заместитель председателя госкомтранса региона Азат Калимуллин.
1 января 2017 года вступают в силу изменения в постановление правительства России, которым утверждены правила организованной перевозки группы детей автобусами. В частности они коснутся технического состояния транспорта. С нового года для осуществления перевозки несовершеннолетних будут допускаться только те автобусы, с момента выпуска которых прошло не более 10 лет. Кроме того, транспорт должен быть оснащен тахографом, а также спутниковой системой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Михаил Закомалдин подчеркнул, что все требования к технической стороне перевозки детей согласно постановлению должны быть выполнены в срок и в полном объеме.
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