Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутаты регионального парламента приняли поправки в закон о главе республики

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня на пленарном заседании Госсобрания депутаты приняли в первом чтение поправки к закону о статусе главы Башкирии. В соответствии с ними Рустэм Хамитов получил право входить в составы совета директоров любых хозяйствующих субъектов.

- В федеральном законе о противодействии коррупции оговорено, что главы регионов РФ не могут быть членами советам директоров, если нет соотвествующих положений в региональных законодательствах.

Председатель Госсобрания Башкирии пояснил, что инициатива по принятию этих поправок исходила от депутатов и в первую очередь она направлена на защиту интересов республики в акционерных обществах, где Башкирия не обладает доминирующим пакетом.

- Захочет или нет глава Башкирии использовать это положение, но мы решили такие условия. Конфликта интересов здесь не возникает, - пояснил Константин Толкачев. – Все члены правительства России входят в составы АО и это ни у кого не вызывает никаких возражений. Тем более никакого материального вознаграждения за нахождение в составе совета директоров не предполагается.

После принятия закона во втором и третьем чтениях, вполне возможно Рустэм Хамитов может принять предложение главы Роснефти Игоря Сечина и войти в состав директоров «Башнефти».