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22 декабря, четверг
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ПЕРСОНА
Главе Башкирии разрешили войти в совет директоров «Башнефти»// 22.12.2016
Депутаты регионального парламента приняли поправки в закон о главе республики
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня на пленарном заседании Госсобрания депутаты приняли в первом чтение поправки к закону о статусе главы Башкирии. В соответствии с ними Рустэм Хамитов получил право входить в составы совета директоров любых хозяйствующих субъектов.
Председатель Госсобрания Башкирии пояснил, что инициатива по принятию этих поправок исходила от депутатов и в первую очередь она направлена на защиту интересов республики в акционерных обществах, где Башкирия не обладает доминирующим пакетом.
После принятия закона во втором и третьем чтениях, вполне возможно Рустэм Хамитов может принять предложение главы Роснефти Игоря Сечина и войти в состав директоров «Башнефти».
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