Бывшему секретарю горсовета Уфы подарили позолоченную набережную столицы

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сама она, прощаясь с депутатами, прочитала им стихотворение Маяковского

Фото: Наталья Кузнецова

В заседание горсовета Уфы сегодня трогательные нотки внесло прощание с секретарем Мариной Лариной, которая вышла на заслуженный отдых. Она проработала в совете больше 10 лет.

- Мы с ней прошли огонь, воду и медные трубы, - признался глава администрации Уфы Ирек Ялалов, поздравляя Ларину и назвал ее профессионалом с большой буквы.

Ялалов напомнил, что секретарь совета «человек творческий» и закончила Уфимский институт искусств. В связи с этим он выразил надежду, что бывший секретарь, выйдя на пенсию, принесет много пользы на культурном поприще, как общественница.

В завершении Ялалов вручил Лариной букет цветов и особый подарок - позолоченное изображение набережной Уфы.

Сама секретарь решила попрощаться с депутатами в поэтической форме. Она вышла к трибуне и выразительно прочла стихотворение Владимира Маяковского «Послушайте».

- Я неслучайно выбрала именно это стихотворение, - обратилась она к депутатам, закончив читать стих. - Вы все, сидящие в этом зале зажигаете свои звезды!