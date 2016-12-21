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21 декабря, среда
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ПЕРСОНА
Бывшему секретарю горсовета Уфы подарили позолоченную набережную столицы// 21.12.2016
Сама она, прощаясь с депутатами, прочитала им стихотворение Маяковского
Фото: Наталья Кузнецова
В заседание горсовета Уфы сегодня трогательные нотки внесло прощание с секретарем Мариной Лариной, которая вышла на заслуженный отдых. Она проработала в совете больше 10 лет.
- Мы с ней прошли огонь, воду и медные трубы, - признался глава администрации Уфы Ирек Ялалов, поздравляя Ларину и назвал ее профессионалом с большой буквы.
Ялалов напомнил, что секретарь совета «человек творческий» и закончила Уфимский институт искусств. В связи с этим он выразил надежду, что бывший секретарь, выйдя на пенсию, принесет много пользы на культурном поприще, как общественница.
В завершении Ялалов вручил Лариной букет цветов и особый подарок - позолоченное изображение набережной Уфы.
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