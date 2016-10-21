21 октября, пятница
ПЕРСОНА

Главой Уфимского района Башкирии снова стал Вилорий Угаров

Ольга КОРЗИК // 21.10.2016
Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

Сегодня, 21 октября, депутаты cовета Уфимского района четвертого созыва утвердили на должность главы района Вилория Угарова. Как сообщает пресс-служба района, он был избран единогласно. Контракт с ним подписал председатель совета Владимир Аристрахов.

Вилорий Угаров родился в Уфе в 1964 году. В 1984 году закончил в Уфимский технологический техникум, затем два года отслужил в армии. С 1986-1988 работал наладчиком станков в ЧПУ Уфимского моторостроительного производственного объединения.

В 1992 году закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

2000-2005 - заместитель главы Администрации по экономике, начальник отдела экономики Администрации Уфимского района;

2006-2007 - заместитель главы Администрации по экономике, начальник отдела экономики Администрации муниципального района Уфимский район.

2007 - 2014-заместитель главы Администрации Советского района городского округа город Уфа РБ по экономике и промышленности.

2014-глава администрации муниципального района Уфимский район.

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