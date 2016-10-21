Главой Уфимского района Башкирии снова стал Вилорий Угаров

Ольга КОРЗИК

Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

Сегодня, 21 октября, депутаты cовета Уфимского района четвертого созыва утвердили на должность главы района Вилория Угарова. Как сообщает пресс-служба района, он был избран единогласно. Контракт с ним подписал председатель совета Владимир Аристрахов.

Вилорий Угаров родился в Уфе в 1964 году. В 1984 году закончил в Уфимский технологический техникум, затем два года отслужил в армии. С 1986-1988 работал наладчиком станков в ЧПУ Уфимского моторостроительного производственного объединения.

В 1992 году закончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

2000-2005 - заместитель главы Администрации по экономике, начальник отдела экономики Администрации Уфимского района;

2006-2007 - заместитель главы Администрации по экономике, начальник отдела экономики Администрации муниципального района Уфимский район.

2007 - 2014-заместитель главы Администрации Советского района городского округа город Уфа РБ по экономике и промышленности.

2014-глава администрации муниципального района Уфимский район.