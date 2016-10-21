|
21 октября, пятница
|
ПЕРСОНА
Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь// 21.10.2016
Вчера в Уфе прошли мероприятия, посвященные памяти народного поэта Башкортостана.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Вчера, 20 октября, республика отмечала 97-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
В Национальном молодежном театре в память о выдающемся башкирском писателе был дан спектакль «Башкирская пленница» по пьесе «Похищение девушки». Почетными гостями праздника стали стали о дочь Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова и внук Тимербулат Каримов.
В интервью ИА «Медиакорсеть» учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов сказал, что произведения его дедушки ценны тем, что он в них писал правду жизни.
Внук поэта отметил, что уже сейчас началась подготовка к 100-летнему юбилею Мустая Карима, который будет отмечаться в 2019 году.
- Молодежь должна читать книги, - считает господин Каримов. - Но для этого у них должна быть возможность. Фонд Мустая Карима планирует переиздать все произведения писателя и поэта в двух форматах: в обычном бумажном формате для всех библиотек республики, а также как электронные книги.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.10.2016 // ПЕРСОНА
Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь
21.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии открыли вторую очередь солнечной электростанции
21.10.2016 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов: Башкирии не хватает энергомощностей
21.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии родители, виновные в гибели троих детей, получили условные сроки
21.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Ипотека под 11,2% годовых стала доступной клиентам ГК "Госстрой"
21.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфу приехал министр энергетики России Александр Новак
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте