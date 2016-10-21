Тимербулат Каримов: Главный посыл творчества Мустая Карима – любовь

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Вчера в Уфе прошли мероприятия, посвященные памяти народного поэта Башкортостана.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Вчера, 20 октября, республика отмечала 97-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

В Национальном молодежном театре в память о выдающемся башкирском писателе был дан спектакль «Башкирская пленница» по пьесе «Похищение девушки». Почетными гостями праздника стали стали о дочь Мустая Карима Альфия Мустаевна Каримова и внук Тимербулат Каримов.

В интервью ИА «Медиакорсеть» учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов сказал, что произведения его дедушки ценны тем, что он в них писал правду жизни.

- У Мустая Карима однажды спросили: "Как вы так красиво пишете?", и он ответил, что он так красиво думает. В его произведениях отражается светлый свет, и главный посыл в них – это любовь, - сказал Тимербулат Каримов. - Родиться в такой семье - для меня было всегда особым грузом ответственности. Произведения деда и он сам всегда в моем сердце.

Внук поэта отметил, что уже сейчас началась подготовка к 100-летнему юбилею Мустая Карима, который будет отмечаться в 2019 году.

- Очень здорово, что он совпадает со 100-летием нашего родного Башкортостана. Я считаю, что самым большим празднованием жизни и творчества поэта и писателя будет чествование его наследия, не только культурного, но и человеческого, - отметил Тимербулат Каримов. – Фонд Мустая Карима совместно с руководством республики и общественностью проведет множество интересных мероприятий. Все они будут нацелены на воспитание у молодого поколения любви и уважения к башкирской культуре и языку, и к творческому наследию Мустая Карима.

- Молодежь должна читать книги, - считает господин Каримов. - Но для этого у них должна быть возможность. Фонд Мустая Карима планирует переиздать все произведения писателя и поэта в двух форматах: в обычном бумажном формате для всех библиотек республики, а также как электронные книги.