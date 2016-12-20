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ПЕРСОНА

Администрации города представлен новый глава Демского района

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.12.2016
Предыдущий руководитель Зыфар Хакимов ушел на пенсию.

Сегодня на утренней оперативке сотрудникам администрации Уфы был представлен новый руководитель Демского района города Сергей Плотников. Предыдущий руководитель Зыфар Хакимов ушел на пенсию, сегодня руководство мэрии поздравило его с этим решением.
Представляя Плотникова, Ялалов отметил, что его кандидатура согласована с главой администрации республики. 

Сергей Плотников родился 15 августа 1979  в Уфе. Закончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году в строительной сфере. Работал инженером в МУП «Управление дизайна и наружной рекламы» администрации Уфы, начальником отдела в ОАО «Газ-Сервис». Далее в Управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы прошел путь от ведущего специалиста ПТО до заместителя начальника Управления. С 2015 года занимал должность первого заместителя администрации Демского района Уфы.

Руководство мэрии Уфы поздравило Зыфара Хакимова с выходом на пенсию

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