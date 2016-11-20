Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем

Ольга КОРЗИК

Назвать их автомобилистами язык не поворачивается, - сказал он.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Instagram поеделился мнением о пьяных за рулем.

Он рассказал, что в ходе очередного профилактического рейда, которые провели инспекторы ДПС 18 ноября, инспекторы ДПТ зарегистрировали почти 4 тыс. нарушений ПДД. Почти 4% из этих нарушений (147) – вождение в состоянии алкогольного опьянения.

- В жизни пьянство за рулём всегда заканчивается происшествием. Сами водители обычно выживают и обходятся лёгкими ссадинами. Основной удар при ДТП принимают на себя пассажиры и люди, в этот момент оказавшиеся рядом. Страшно подумать, какие масштабы могли иметь последствия вчерашней "пьяной" езды этих 147 человек. Назвать их автомобилистами - язык не поворачивается. Истинный автолюбитель такого себе не позволит!, - написал Динар Гильмутдинов.