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ПЕРСОНА

Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем

Ольга КОРЗИК // 20.11.2016
Назвать их автомобилистами язык не поворачивается, - сказал он.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов  в своем Instagram поеделился мнением о пьяных за рулем.

Он рассказал, что в ходе очередного профилактического рейда, которые провели инспекторы ДПС 18 ноября, инспекторы ДПТ зарегистрировали почти 4 тыс. нарушений ПДД. Почти 4% из этих нарушений (147) – вождение в состоянии алкогольного опьянения.

- В жизни пьянство за рулём всегда заканчивается происшествием. Сами водители обычно выживают и обходятся лёгкими ссадинами. Основной удар при ДТП принимают на себя пассажиры и люди, в этот момент оказавшиеся рядом. Страшно подумать, какие масштабы могли иметь последствия вчерашней "пьяной" езды этих 147 человек. Назвать их автомобилистами - язык не поворачивается. Истинный автолюбитель такого себе не позволит!, - написал Динар Гильмутдинов.

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