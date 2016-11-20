|
20 ноября, воскресенье
|
ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем// 20.11.2016
Назвать их автомобилистами язык не поворачивается, - сказал он.
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем Instagram поеделился мнением о пьяных за рулем.
Он рассказал, что в ходе очередного профилактического рейда, которые провели инспекторы ДПС 18 ноября, инспекторы ДПТ зарегистрировали почти 4 тыс. нарушений ПДД. Почти 4% из этих нарушений (147) – вождение в состоянии алкогольного опьянения.
- В жизни пьянство за рулём всегда заканчивается происшествием. Сами водители обычно выживают и обходятся лёгкими ссадинами. Основной удар при ДТП принимают на себя пассажиры и люди, в этот момент оказавшиеся рядом. Страшно подумать, какие масштабы могли иметь последствия вчерашней "пьяной" езды этих 147 человек. Назвать их автомобилистами - язык не поворачивается. Истинный автолюбитель такого себе не позволит!, - написал Динар Гильмутдинов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.11.2016 // ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем
20.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление
20.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе
20.11.2016 // ПУЛЬС
Глава ВТБ: Сделка по продаже «Башнефти» очень выгодна государству
20.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе у пятерых водителей-наркоманов отобрали права
19.11.2016 // СЕГО ДНЯ
"Уфа" одержала победу в Махачкалах
19.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии бывшего депутата осудили за попытку убийства
18.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Проверка Кремля: Власть в Башкирии оказалась в зоне риска
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте