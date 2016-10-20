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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов войдет в совет директоров «Башнефти»// 20.10.2016
С таким предложением к нему обратился глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил главе Башкирии Рустэму Хамитову войти в совет директоров «Башнефти» и это предложение было принято, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на самого Сечина.
- Я обратился к Рустэму Закиевичу Хамитову о том, чтобы он вошел в состав нового совета директоров "Башнефти". Мы предлагаем, чтобы он в этом органе управления компании занял должность заместителя председателя совета директоров. Естественно, надо пройти процедуру. Рустэм Закиевич согласился, — цитирует издание слова Сечина.
Напомним, что минэкономразвития России на прошлой неделе сообщило о завершении сделки по приватизации "Башнефти" — "Роснефть" купила 50,07% акций компании за 329,7 млрд руб. На место президента и председателя правления "Башнефти" был назначен вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин сроком на пять лет.
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