Глава Башкирии не будет работать в Госдуме

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Рустэм Хамитов отказался от депутатского мандата

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Как и ожидалось, глава Башкирии Рустэм Хамитов отказался от работы в Государственной Думе.

– Что касается моих планов, то я хочу продолжать работу в республике. Ещё только два года назад жители избрали меня главой Башкортостана. Я не могу их подвести. И у меня никогда не было мыслей о том, чтобы уйти куда-то, досрочно сложив полномочия, – отметил Рустэм Хамитов – Я вполне понимаю, что работа предстоит сложная. Много нерешённых вопросов. На самом деле, есть скрытые темы, проблемы, которые требуют своего разрешения. Планирую работать дальше, выполняя те обязательства, которые на себя взял. Собственно говоря, мне ещё три года работать до новых выборов. Поэтому уверен, что то, что от меня зависит, я буду делать для нашего Башкортостана, для жителей республики. А вместе мы горы свернём.