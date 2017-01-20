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Рустэм Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело// 20.01.2017
Глава региона раскритиковал прежнее руководство республики за давление на малый бизнес и недостоверную статистику.
Фото: Кристина Дейнеко
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня принял участие в общественном обсуждении инициатив для создания стратегии развития республики до 2030 года. В своем выступлении он сделал замечание авторам инициатив за то, что они недостаточно позитивно оценивают нынешнее состояние республики. По его словам, Башкирия сегодня – мощная, богатая республик, а цифры, как он дал понять - не повод в этом усомниться
- Статистика, особенно нулевых лет, недостоверна, и сравнивать себя 2017 года с показателями нулевых годов я бы не стал, - заявил он. – Мы знаем. сколько было приписок, искажений, деформаций. Причем авторы этих искажений в том числе и здесь, в этом зале. Я ни в коем случае вас не виню, я понимаю, что система заставляла вас это делать.
По мнению главы региона, в предыдущие годы в регионе оказывалось большое давление на бизнес.
- Десяток лет малому бизнесу просто не давали работать, - сказал он. - Кто там киоск поставил - немедленно убрать, кто там рынок открыл – немедленно уобрать. Вот что было. Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело.
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