Рустэм Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона раскритиковал прежнее руководство республики за давление на малый бизнес и недостоверную статистику.

Фото: Кристина Дейнеко

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня принял участие в общественном обсуждении инициатив для создания стратегии развития республики до 2030 года. В своем выступлении он сделал замечание авторам инициатив за то, что они недостаточно позитивно оценивают нынешнее состояние республики. По его словам, Башкирия сегодня – мощная, богатая республик, а цифры, как он дал понять - не повод в этом усомниться

- Статистика, особенно нулевых лет, недостоверна, и сравнивать себя 2017 года с показателями нулевых годов я бы не стал, - заявил он. – Мы знаем. сколько было приписок, искажений, деформаций. Причем авторы этих искажений в том числе и здесь, в этом зале. Я ни в коем случае вас не виню, я понимаю, что система заставляла вас это делать.

По мнению главы региона, в предыдущие годы в регионе оказывалось большое давление на бизнес.

- Десяток лет малому бизнесу просто не давали работать, - сказал он. - Кто там киоск поставил - немедленно убрать, кто там рынок открыл – немедленно уобрать. Вот что было. Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело.