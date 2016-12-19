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ПЕРСОНА

Новым гендиректором «Таргин» стал Салават Мирсаев

Наталья КУЗНЕЦОВА // 19.12.2016
До нового назначения он работал заместителем по правовым вопросам.

Фото: http://portfolio.nile.ru/

Новым генеральным директором компании «Таргин» вместо ушедшего в начале декабря Камиля Закирова назначен Салават Мирсаев, сообщает «Коммерсантъ». Ранее он работал заместителем по правовым вопросам.

- После ухода господина Закирова господин Мирсаев исполнял обязанности главы компании, - говорится в сообщении. - Смена руководства происходила на фоне пересмотра условий контрактов предприятия с "Башнефтью", перешедшей в октябре под контроль "Роснефти", напоминает агентство.

«Таргин» - нефтесервисная группа, предоставляющая услуги в области бурения, ремонта скважин, производства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также транспортные и строительные услуги. Численность сотрудников составляет около 18 тыс. человек. Компания работает в основном в Башкирии. 

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