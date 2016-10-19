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19 октября, среда
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Евгений Семивеличенко поднялся в рейтинге глав столиц субъектов ПФО// 19.10.2016
Ирек Ялалов остался на прежнем месте.
По итогам сентября Евгений Семивеличенко занял седьмое место в рейтинге глав столиц субъектов ПФО компании «Медиалогия». За последний месяц он поднялся на пять позиций. Медиаиндекс председателя уфимского горсовета составил 197,06 балла. На первом месте в рейтинге – глава Казани Ильсур Метшин.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов остался на третьем месте. Его медиаиндекс – 879,13 балла. Повлияло на это то, что Ялалов заявил о привлечении 112 млрд руб инвестиций в Уфу. Кроме того, уфимские власти сообщили об отказе от праздничного фейерверка на День республики. Эта инициатива была озвучена на заседании оргкомитета по подготовке к торжеству в Госсобрании Башкирии Иреком Ялаловым. Второе место в рейтинге – у главы администрации Саратова Валерия Сараева. На первом – сити-менеджер Виктор Кувайцев.
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