Евгений Семивеличенко поднялся в рейтинге глав столиц субъектов ПФО

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ирек Ялалов остался на прежнем месте.

По итогам сентября Евгений Семивеличенко занял седьмое место в рейтинге глав столиц субъектов ПФО компании «Медиалогия». За последний месяц он поднялся на пять позиций. Медиаиндекс председателя уфимского горсовета составил 197,06 балла. На первом месте в рейтинге – глава Казани Ильсур Метшин.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов остался на третьем месте. Его медиаиндекс – 879,13 балла. Повлияло на это то, что Ялалов заявил о привлечении 112 млрд руб инвестиций в Уфу. Кроме того, уфимские власти сообщили об отказе от праздничного фейерверка на День республики. Эта инициатива была озвучена на заседании оргкомитета по подготовке к торжеству в Госсобрании Башкирии Иреком Ялаловым. Второе место в рейтинге – у главы администрации Саратова Валерия Сараева. На первом – сити-менеджер Виктор Кувайцев.