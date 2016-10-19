В Салавате избран новый глава городского округа

19.10.2016

Хамит Мавлияров получил новое назначение Он стал председателем Технического комитета по стандартизации «Строительство»

19.10.2016

Уфа. Пятилетка Ирека Ялалова Глава администрации столицы Башкирии готов заступить на новый срок.

18.10.2016

Почему новостройка в Уфе может стать хорошей инвестицией Генеральный директор ГК «Госстрой» Юрий Рапопорт рассказал о доходности вложений в жилье и о планах компании.

12.10.2016

Александр Корсик покинет пост президента «Башнефти» Вопрос о досрочном прекращении его полномочий совет директоров компании рассмотрит 13 октября.

10.10.2016

Уроженец Нефтекамска возглавил штаб Балтийского флота Ранее Игорь Мухаметшин был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.