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19 октября, среда
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ПЕРСОНА
В Салавате избран новый глава городского округа// 19.10.2016
Им стала Лариса Давыдова.
Фото: salavatsovet.ru
В Салавате приступил к работе избранный состав городского Совета. С итогами выборов депутатов ознакомил председатель территориальной избирательной комиссии Фёдор Тиунов, сообщает Центризбирком Башкирии.
На заседании совета было рассмотрено 13 организационных вопросов. Депутаты единогласным решением избрали Ларису Давыдову главой городского округа город Салават– председателем совета городского округа.
Наша справка:
Лариса Давыдова родилась 13.10.1961г. в городе Салават. Образование высшее.
С 1983г. по 2007г. – работала учителем, заместителем директора школы учебно-методического центра.
С 2007г. по настоящее время Л.Давыдова является руководителем МБОУ «Гимназия № 1» г. Салавата.
С 3 апреля 2012 года является председателем Совета города Салават.
Замужем, воспитала дочь.
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