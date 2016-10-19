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19 октября, среда
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Хамит Мавлияров получил новое назначение// 19.10.2016
Он стал председателем Технического комитета по стандартизации «Строительство»
Фото: Минстрой РФ
Бывший заместитель премьер-министра правительства Башкирии, ныне заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Хамит Мавлияров назначен председателем Технического комитета по стандартизации «Строительство» (ТК 465), сообщает пресс-служба минстроя России. Этот пост он занял 17 октября, сменив замглавы минстроя России Елену Сиэрра.
Комитет работает на базе Федерального центра стандартизации, нормирования и технической оценки соответствия в строительстве, который подконтролен минстрою РФ.
Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» создан в октябре 2004 года и является объединением заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов исполнительной власти, которое создано на добровольной основе в целях организации и проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации в области строительства. В настоящее время в ТК «Строительство» входит 154 члена.
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