Уфа. Пятилетка Ирека Ялалова

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Глава администрации столицы Башкирии готов заступить на новый срок.

Сегодня в Уфе пройдет конкурс на должность главы администрации Уфы. На этот пост претендуют 4 человека. Это адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ринат Ахмадуллин, директор ООО «СП Инициатива» ОАО КПД Николай Герасимов, руководитель муниципального предприятия «УфаГорСвет» Ильдар Чанышев и исполняющий обязанности главы города Ирек Ялалов. Сам конкурс пройдет в форме собеседования. Кандидатам на должность главы городской администрации предстоит изложить свои программы социально-экономического развития Уфы.

Безусловно главным кандидатом на пост мэра столицы Башкирии является Ирек Ялалов, который руководит городом почти пять лет. Медиакорсеть решила проанализировать, какие достижения имеет и какие просчеты совершил столичный градоначальник, стала ли Уфа за эти пять лет лучше и комфортнее для своих жителей.

Доходы и расходы

В 2011 году, когда Ялалов возглавил Уфу, доходная часть столичного бюджета составляла 17 млрд рублей, в 2016 году ее прогнозируемый размер был определен также примерно в 17 млрд. Не считая образования, которое для всех муниципальных бюджетов является расходной статьёй номер один, Уфа за эти пять лет делала два акцента: ЖКХ и национальная экономика с общегосударственными вопросами. На них город тратит по 2,5 миллиарда в год. Все бы хорошо. Но весь вопрос в том, откуда Уфа берёт деньги на эти расходы. Собственных доходов бюджета для этого явно недостаточно, они обеспечивают бюджет чуть более, чем наполовину. Ответ прост: политика активного финансирования всех этих затрат осуществляется властями Уфы в значительной степени за счёт привлечённых источников. Конкретно — муниципального долга и трансфертов из бюджетов более высокого уровня. Бюджет Башкирии даёт 46 % доходной части бюджета Уфы. Но если трансферт из бюджета региона — это безвозвратный источник средств, то муниципальные долги — дело иное, и тут ситуация в Уфе достаточно напряжённая. Муниципальный долг города резко вырос в начале 2010х годов и с тех пор фактически не снижался. На начало 2016 года Уфа задолжала более 9 млрд рублей, что составляет 82 % от собственных ежегодных доходов города. Критической считается отметка в 10 миллиардов рублей. И что особенно тревожит - структура долга столицы Башкирии. Более чем наполовину он состоит из займов, взятых у коммерческих банков, и лишь на 20 % — из займов у регионального бюджета. Первый источник средств является дорогим, второй — очень дешёвым. Ценой такой политики являются большие расходы на обслуживание муниципального долга. В этом году Уфа потратит на это максимальную среди всех городов сумму — 0,8 млрд рублей, это 4 % от всех расходов города. При этом в 2016 году мэрия Уфы оформила кредиты на сумму в общей сложности еще почти на миллиард рублей. Эти цифры явно не отнесешь к достижениям работы администрации Ялалова.

Уфа - в лидерах по благоустройству

В этом году Уфа заняла второе место во всероссийском конкурсе среди самых благоустроенных городов страны. Многие жители столицы восприняли это как насмешку. Можно долго спорить об итогах этого рейтинга. Центр Уфы, так называемые «красные линии» выглядят на все пять, но какой ценой. Сипайлово, Черниковка, Дема, Затон – жители этих столичных районов не раз употребляли не совсем парламентские выражения в адрес уфимских властей за отсутствие нормальных дорог, за убитые подъезды в жилых домах, за неубранный мусор, проблемы с транспортом и т.д. Даже в историческом центре города наш фотокорреспондент обнаружила такие неприглядные здания, во многих из которых до сих пор живут люди. В прошлом году многие из таких домов перед саммитами ШОС и БРИКС закрыли баннерами и благополучно о них забыли. Администрация города и мэр Уфы Ирек Ялалов стали ответчиками по делам, связанных с тем, что многие фирмы просто не получили деньги от города за выполненные работы. После саммитов к администрации Уфы было подано около 40 арбитражных исков, и 29 из них мэрия проиграла. А сколько было претензий со стороны простых рабочих, которые через суды добивались выплаты положенной зарплаты. Зато в Уфе появились отели мирового уровня. Правда, говорят, что заполняются они на 30-40%.

Дороги и мост

В начале своего первого срока Ялалов одним из главных своих достижений называл расширение ширины проезжей части многих автомобильных дорог Уфы. При этом Ирек Ишмухаметович строил грандиозные планы. В конце 2012 года он заявлял, что в ближайшее время горожан ожидает строительство скоростных путепроводов и внедрение интеллектуальной системы управления транспортом, когда светофоры в режиме он-лайн сами будут регулировать транспортный поток. Не случилось, денег не нашли в бюджете. Тогда же Ялалов говорил о скоростном трамвае и о метробусах. Идея скоростного трамвая была похоронена недовольными жителями Уфы, метробусы так и не появились. Мало того администрация Уфы загнала в кредитную кабалу муниципальное предприятие электротранспорта, и столица Башкирии рискует остаться без трамваев и троллейбусов.

- Строительство второй очереди проспекта Салавата Юлаева с выходом на бирский тракт будет возобновлено, - говорил мэр Уфы. - В 2007 году, когда приняли решение остановить строительство скоростной трассы близ улицы Лесотехникума, сделали ошибку, поэтому будем ее исправлять.

Но проектные работы по второй очереди главной транспортной артерии Уфы вроде даже пока не начались. Но одно обещание 2012 года Ирек Ялалов сдержал. В этом году достроили и запустили Затонский мост. Правда, так до конца и не смогли обустроить южный склон Уфы и набережную Белой. Чтобы нас не обвинили в тенденциозности, отметим, что за эти пять лет Уфа все-таки преобразилась. Появились новые скверы, места для прогулок, в городе большое внимание уделяют посадке деревьев, паркам, в целом озеленению. Администрация Уфы старается худо-бедно ремонтировать дороги. Несмотря на все финансовые проблемы в столице, за последние пять лет ведется капитальный ремонт коммунальных сетей.

Из песни слова не выкинешь

Особая тема – высказывания Ирека Ялалова на те или иные вопросы и проблемы. Цитаты уфимского градоначальника уже можно издавать отдельной книгой. Некоторые из них люди воспринимали с юмором, а отдельные высказывания мэра Уфы получали негативную оценку. Этому были веские основания. Например, 19 апреля передавая городу новую уборочную технику, Ялалов предложил бороться с народом.

- Один автомобиль, например, вносит до 150 кг грязи, и мы вынуждены бороться с этой грязью, - возмутился он. - Это я говорю не в качестве оправдания коммунальщиков. Но всегда надо бороться с источником. А источник грязи у нас – народ, это мы с вами, причём это не зависит от социального положения.

А чего стоит фраза «Есть процент жителей, которые гадят, гадят и гадят. Ну сколько можно?» или его запрет строить в Уфе всякую туфту.

А в минувший вторник он заявил, что предстоящей зимой не со всех уфимских улиц будет вывозится снег, на это просто нет денег.

- Сейчас нам это не по карману, - признал Ялалов. - Придётся складировать снег, сколько денег сейчас есть, на столько и будем работать. Но основные транспортные артерии будут очищены. Три миллиона кубометров снега в городе. Посчитайте, во сколько это обходится.

Социальные сети буквально взорвались, пользователи наперебой начали ругать мэра и рассказывать, как было хорошо до его прихода. Стоит отметить, что за последнюю неделю Ирек Ялалов уже второй раз раздражает горожан своими высказываниями. Первая волна негатива вылилась на градоначальника, когда он озвучил среднюю зарплату в Уфе, по словам мэра, она составила 37,8 тысяч рублей.

Мэр Уфы отличался не только цитатами, но и разного рода экстравагантными предложениями. В августе 2012-го, говоря о бренде города, Ялалов отметил, что за границей часто название «Уфа» связывают с UFO, что в переводе с английского означает НЛО. Градоначальник предложил обыграть это сходство и провести в Уфе парад летающих тарелок. Правда, после мэр со столь неординарными заявлениями больше не выступал. Хотя всех позабавил его ответ, на вопрос зарубежного корреспондента во время Международных детских игр «What is your name?» (Как вас зовут?) Ирек Ялалов тогда ответил «Мэр, я мэр». А еще он критиковал своих подчиненных, которые на работу приходили в свитерах и джинсах, не соблюдая дресс-код.



- Глядя на вас, я чувствую себя на собрании гаражного коoпepатива. Впредь прошу приходить на oпepативки в пиджаках и галстуках, как полагается первым лицам города-миллионника, – заявлял глава города, обещая больше не пускать на работу своих подчиненных в таком виде. Вспомним, как он грозил работникам предприятий жизнеобеспечения города, которые затягивают восстановительные работы после ремонта сетей: «Не обижайтесь, коллеги, буду дубинку в руки брать и по головам стучать!»

Достается от мэра и нам журналистам. При этом представители СМИ начали раздражать Ялалова в последние годы. В основном претензии сводятся к тому, что журналисты безграмотные, не читают законов, не разбираются в темах. По мнению мэра, журналисты ищут сплошной негатив и не пишут ни одного положительного материала о достижениях Уфы. И, несмотря на всю критику в адрес СМИ и обратную жесткую со стороны журналистов, нас продолжают пускать на еженедельные оперативные совещания в администрации Уфы. Учитывая закрытый характер работы других государственных и муниципальных органов власти, Иреку Ишмухаметовичу в этом плане хочется сказать большое спасибо.

- Главный недостаток Ялалова - он совсем не политик. И, тем более, не пиарщик. Отсюда и многочисленные поводы позубоскалить, которые он часто дает нам, сетевым хомячкам. Однако, как это ни странно, в этом же и его сила. Рустэма Хамитова полностью устраивает именно - и только такой, нарочито хозяйственный мэр Уфы. Который с киркой, в сапогах, 24 часа на работе что-то делает, где-то преуспевает, где-то ошибается, но люди видят - что-то происходит, власть не сидит сиднем, - отметил политолог Ростислав Мурзагулов. - Интересно, что и правительство России это видит - Уфа сегодня на втором месте в рейтинге Минстроя России, а мне хорошо известно, что это очень сложно рассчитываемый рейтинг и "подправить" или подыграть там кому-то - попросту невозможно при всем желании. Единственное опасение за Уфу - это, безусловно, ее долги. Они велики, по некоторым проектам у многих участников рынка и у регулирующих организаций есть ощущения, что взяты обязательства, которые Ялалов не в состоянии выполнить. Но - энергии у него хоть отбавляй, будем с интересом смотреть, получится ли у него и в очередной свой срок быть на вершинах рейтингов.

Обратная связь

Мы решили задать пользователям Facebook вопрос, а кого они хотели бы видеть на посту мэра Уфы. Вопрос вызвал оживленную дискуссию. В качестве кандидатов называлось несколько фамилий, как известных, так и малоизвестных широкой публике: Салават Сагитов, Урал Кильсенбаев, Ирек Ялалов, Рамиль Бигнов, Владислав Никитин, Рустам Ахмадинуров, Искандер Бахтияров, Адиль Юлдашев, архитекор Донгузов и даже мэр Москвы Собянин.

А вот какие требования, по мнению активных пользователей соцсети, должны предъявляться к человеку, претендующему на пост мэра Уфы.



- Идеальный вариант - это человек из среднего бизнеса (типа машиностроения или электроники) с гражданской активностью в анамнезе. Для примера можно привести Чалого в Севастополе. Но у нас таких достаточно публичных персон нет.

- Варягов звать нужно. Из местных - никого. У пришлых не будет местечкового интереса и коррупционных связей, соответственно.



- Были варяги, в других ведомствах, в том числе, правоохранительных. Торговали мандатами, покупали звания и т.п. Варягов ставят с конкретными задачами и задачи эти с вашими интересами не связаны.



- Мне кажется: должен быть человек, в первую очередь думающий об Уфе и её горожанах, а русский, башкир, татарин, мариец, еврей или чувашин - все равно.



- Мэром должен стать человек, любящий Уфу и умеющий сделать ее комфортной для горожан.

- Нужен хозяйственник, а не чиновник и разбирающийся в стройке, в Уфе самые позорные дороги даже в центре, не сравнить с Тюменью, только в Ижевске такие.

- Уфимец с незапятнанной репутацией. Любящий уфимцев, а не свою должность и начальство.

С последним предложением трудно не согласиться.

Вместо выводов

Если управленец не только занимается глобальными вещами, но и может держать свой город в чистоте и порядке, то тогда его можно хвалить. Особенно это касается человека, который пришел из ЖКХ и это его профессиональная квалификация. Иреку Ялалову достается от всех. Судьба столичного мэра незавидна, и сама должность изначально является расстрельной. Не случайно летом, отвечая на вопрос о своем выдвижении на новый срок, Ялалов сказал, «что работа градоначальника занимает большую часть жизни. А она у нас одна, она ведь и для себя, и для семьи».

- Насыщенный ритм работы возрос особенно в последние три года. Я уже позабыл о выходных и я еще поразмышляю, - заявил тогда Ялалов.

Видимо, поразмышлял или за него наверху решили, по старой доброй традиции, что «старый конь борозды не испортит». Впрочем, какой старый. В этом году главе администрации Уфы исполнилось только 55 лет. Для руководителя такого уровня это возраст зрелости и мудрости в принятии решений. Надеемся, что именно этими качествами и будет руководствоваться Ирек Ялалов в третий раз, заняв должность мэры столицы Башкирии. А то, что он станет главой города, сомневаться не приходиться.