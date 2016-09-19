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Преемник Радия Хабирова выиграл кубок Европы по каратэ - РБК// 19.09.2016
Сергей Смирнов курировал молодежный форум "Таврида"
Фото: Росмолодежь (FADM.GOV.RU)
Заместителем начальника управления внутренней политики Президента России, ответственным за взаимодействие с парламентом, станет нынешний глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов, рассказали РБК источники в Общественной палате РФ и Администрации Президента РФ.
Смирнову 38 лет, он закончил Московский пограничный институт ФСБ по специальности «юриспруденция». Смирнов долго занимался каратэ и в 1996 году стал победителем Кубка Европы. В начале 2000-х Смирнов трижды избирался муниципальным депутатом в районе Лианозово, а затем перешел в исполнительную власть. Сначала он возглавлял в столичном департаменте семейной и молодежной политики центр социальной активности «Молодые москвичи», а затем занимался молодежной политикой в двух округах Москвы.
В 2014 году Смирнов стал заместителем руководителя Росмолодежи, где занимался региональной политикой и стал первым директором молодежного лагеря «Таврида», который с тех пор стали ежегодно проводить в Крыму. В последние два года Смирнов работает в Общественной палате.
Собеседник РБК в Кремле подчеркивает, что там он занимался законопроектной деятельностью и поэтому обладает достаточным навыком для работы с Думой. Например, он запустил формат так называемых нулевых чтений законопроектов, то есть общественного обсуждения и экспертизы в палате наиболее значимых инициатив. В том числе при его участии обсуждались законы о социально ориентированных НКО, территориях опережающего развития, поправки в Налоговый кодекс и закон о защите леса.
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