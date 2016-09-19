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ПЕРСОНА

Рафис Кадыров о выборах: «Мне нужно было выполнить тяжелую работу»

Разиф АБДУЛЛИН // 19.09.2016
Кандидат в депутаты Госдумы по Благовещенскому округу прокомментировал итоги выборов.

Фото: Facebook

По данным на 05.15 уфимского времени ЦИК России, в Благовещенском избирательном округе №4 на выборах в Госдуму победу одерживает кандидат от партии «Единая Россия» Ильдар Бикбаев. Он набрал после обработки 60,31% бюллетеней – 55,22% голосов.

Кандидат-одномандатник по этому округу от партии «Родина» Рафис Кадыров пока занимает 4-е место, уступая кандидатам от ЛДПР и КПРФ.

Бывший кандидат в президенты Башкирии на выборах 1993 года, бывший руководитель банка и ЧИФ «Восток» Рафис Кадыров так прокомментировал Медиакорсети результаты выборов:

 - Лично мне нужно было выполнить тяжёлую работу. Я её выполнил, никто из порядочных людей сегодня не может сочинять ложь о «Востоке». Я встречался людьми, слушал их вопросы, отвечал на них. Ответы, как и обещал, записал в  30 видеороликах, повесил  их на Youtube на вечные времена. Раздал 100 тысяч книг о том, что и как произошло со мной, с «Востоком». Я выполнил всё, что должен был перед живыми и мертвыми. Что смог, выполнил всю информационную работу, необходимую для предвыборной компании. Дальше народ сам должен решать, как ему со всем этим жить. 

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