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ПЕРСОНА
Муртаза Рахимов ругался матом, узнав о моей книге: Ростислав Мурзагулов// 19.01.2017
Экс-заместитель главы администрации Башкирии написал вторую часть своей нашумевшей книги о республиканской и федеральной элите.
На следующей неделе политолог и бывший замглавы администрации президента Башкортостана Ростислав Мурзагулов презентует выпуск второй части книги «Бабай всея Руси, или Операция «Осень патриарха». В интервью казанскому порталу «Реальное время» Мурзагулов рассказал о том, какая реакция была у главного героя его первой книги.
Мы спросили автора книги: "Как он думает, читал ли Муртаза Рахимов его первую книгу и не планирует ли он подарить ему вторую часть?"
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