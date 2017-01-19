Муртаза Рахимов ругался матом, узнав о моей книге: Ростислав Мурзагулов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Экс-заместитель главы администрации Башкирии написал вторую часть своей нашумевшей книги о республиканской и федеральной элите.

На следующей неделе политолог и бывший замглавы администрации президента Башкортостана Ростислав Мурзагулов презентует выпуск второй части книги «Бабай всея Руси, или Операция «Осень патриарха». В интервью казанскому порталу «Реальное время» Мурзагулов рассказал о том, какая реакция была у главного героя его первой книги.

- Муртаза Рахимов комментировал ее большим количеством нецензурных слов. Я могу его понять. Ко мне подходили его близкие, и их я тоже могу понять. Другое дело, что я всем тем близким тогда сказал и сейчас могу повторить: мы с ним расходились честно и долго выполняли те обязательства, которые были возложены на обе стороны. И эти обязательства были нарушены не нашей стороной — не мы начали бегать за Бабаем с фальшивыми уголовными делами, а он за нами. Именно поэтому мы имели право защищаться. Это все, что я могу сказать. И эта книга — один из элементов защиты, - отметил бывший пресс-секретарь первого президента Башкортостана.

Мы спросили автора книги: "Как он думает, читал ли Муртаза Рахимов его первую книгу и не планирует ли он подарить ему вторую часть?"