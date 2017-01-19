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ПЕРСОНА

Муртаза Рахимов ругался матом, узнав о моей книге: Ростислав Мурзагулов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.01.2017
Экс-заместитель главы администрации Башкирии написал вторую часть своей нашумевшей книги о республиканской и федеральной элите.

На следующей неделе политолог и бывший замглавы администрации президента Башкортостана Ростислав Мурзагулов презентует выпуск второй части книги «Бабай всея Руси, или Операция «Осень патриарха». В интервью казанскому порталу «Реальное время» Мурзагулов рассказал о том, какая реакция была у главного героя его первой  книги.

- Муртаза Рахимов комментировал ее большим количеством нецензурных слов. Я могу его понять. Ко мне подходили его близкие, и их я тоже могу понять. Другое дело, что я всем тем близким тогда сказал и сейчас могу повторить: мы с ним расходились честно и долго выполняли те обязательства, которые были возложены на обе стороны. И эти обязательства были нарушены не нашей стороной — не мы начали бегать за Бабаем с фальшивыми уголовными делами, а он за нами. Именно поэтому мы имели право защищаться. Это все, что я могу сказать. И эта книга — один из элементов защиты, - отметил бывший пресс-секретарь первого президента Башкортостана.

Мы спросили автора книги: "Как он думает, читал ли Муртаза Рахимов его первую книгу и не планирует ли он подарить ему вторую часть?"

- Я думаю, что, первую книгу он не читал. Если бы он прочел ее - то знал бы, что ничего, кроме правды  - там нет. Что написана она явно человеком, который его, несмотря ни на что - до сих пор уважает. А он этого не знает и о книжке высказывается, в основном, непечатно. Думаю, это его мнение сформировано кем-то из его нынешнего окружения, заинтересованного в том, чтобы Бабай был зол на весь мир, ни с кем не общался, сохраняя, таким образом на него свое монопольное влияние. Этим людям - большой привет и пожелания перестать поскорее морочить голову уважаемому человеку, - отметил в разговоре с политобозревателем Медиакорсети Ростислав Мурзагулов. - Вторую книжку я дарить ему не планирую. Если первая вызывает у него негативные эмоции - то зачем заново у него их провоцировать, дразнить его? Презентация книги  состоится в "Огнях Уфы" 26 января в рамках Вечера политической сатиры, где будет представлено все, что есть смешного о башкирской политике. Это уникальный формат для Уфы, мероприятие проводится на первый раз в закрытом режиме, вход - по пригласительным билетам, которые направлялись профессиональной аудитории, медийщикам, политикам, общественникам. Если кто-то считает, что ему незаслуженно забыли прислать приглашение - нужно написать мне в фейсбуке и справедливость будет восстановлена.

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