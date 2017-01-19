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ПЕРСОНА
Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты// 19.01.2017
В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.
По словам источника, близкого к руководству КПРФ, партия с высокой вероятностью выставит кандидатом на выборах президента не Геннадия Зюганова, а одного из более молодых его соратников. Этот кандидат в дальнейшем может возглавить партию, сообщает «Новая газета» .
Администрация президента заинтересована в кандидате от КПРФ, который сможет привлечь внимание к выборам и повысить явку, а Геннадий Зюганов с этим рискует не справиться, говорит другой источник издания, работающий с коммунистами в регионах. Вероятными преемниками называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Госдумы Юрия Афонина. Как пишет издание, смена поколений в КПРФ может стать знаковой для российской политики.
Одним из наиболее вероятных кандидатов, который может возглавить партию и пойти от КПРФ на выборы президента России, считается депутат Госдумы Юрий Афонин. Напомним, что в 2007 году он был избран в российский парламент по списку КПРФ от Башкирии. В 2013 году Афонин возглавлял список КПРФ на выборах депутатов Госсобрания Башкортостана. Это один из самых молодых политиков в руководстве КПРФ, ему 39 лет.
По мнению другого политолога Ростислава Туровского, Афонин внутри партии может считаться перспективной кандидатурой на вырост, он считается сравнительно молодым.
— С ним не связаны никакие конфликты, он может получить активную поддержку Зюганова, - считает политолог.
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