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ПЕРСОНА

Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.01.2017
В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.

По словам источника, близкого к руководству КПРФ, партия с высокой вероятностью выставит кандидатом на выборах президента не Геннадия Зюганова, а одного из более молодых его соратников. Этот кандидат в дальнейшем может возглавить партию, сообщает «Новая газета» .

Администрация президента заинтересована в кандидате от КПРФ, который сможет привлечь внимание к выборам и повысить явку, а Геннадий Зюганов с этим рискует не справиться, говорит другой источник издания, работающий с коммунистами в регионах. Вероятными преемниками называют губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Госдумы Юрия Афонина. Как пишет издание, смена поколений в КПРФ может стать знаковой для российской политики.

Одним из наиболее вероятных кандидатов, который может возглавить партию и пойти  от КПРФ на выборы президента России, считается депутат Госдумы Юрий Афонин. Напомним, что в 2007 году он был избран  в российский парламент   по списку КПРФ от Башкирии. В 2013 году Афонин  возглавлял список КПРФ на выборах депутатов Госсобрания Башкортостана. Это один из самых молодых политиков в руководстве КПРФ, ему 39 лет.

- Выдвижение Юрия Афонина мне кажется более перспективным и более реальным, — считает политолог Константин Калачев. — Сам он человек системный, Зюганов относится к нему хорошо, и ходят слухи, что Афонин может стать его преемником. С точки зрения Кремля, он достаточно молодой, достаточно системный и мог бы привлечь дополнительный электорат. С точки зрения возраста он наиболее подходящий. 

По мнению другого политолога Ростислава Туровского, Афонин внутри партии может считаться перспективной кандидатурой на вырост, он считается сравнительно молодым.

 — С ним не связаны никакие конфликты, он может получить активную поддержку Зюганова, - считает политолог.

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