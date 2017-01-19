19 января, четверг
ПЕРСОНА

Талгат Таджуддин предложил выдавать отцовский капитал

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 19.01.2017
Верховный муфтий России считает, что в ближайшие 50 лет нужно довести население страны до 250 миллионов.

Фото: kremlin.ru

Председатель Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в интервью агентству ТАСС предложил вместе с материнским капиталом выдавать и отцовский. По его словам, эта мера поможет повысить рождаемость в стране.

- А лучше, не только материнский капитал, но и отцовский капитал давать. Мужчина же тоже участвует, пусть не только у телевизора по три-четыре часа проводит. Его тоже надо заинтересовать - это значит и экономические условия, и зарплату побольше платить, - сказал муфтий.

Талгат Таджуддин считает необходимым «в ближайшие лет 50 довести до 250 миллионов население страны» .

- Национальная идея у россиян есть - это жить и славить бога, вырастить детей, увидеть внуков, а если Всевышний даст возможность, то и правнуков, - подчеркнул Верховный муфтий. - У меня на сегодня 17 внуков и две правнучки. И еще планы есть, пусть еще будут. Не просто так всевышний дал нам такую огромную страну, которая занимает 1/8 часть всего земного шара. Это национальная идея - сохранить ее нашим детям и внукам,  и не разбазарить.


 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

19.01.2017
Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты
В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.

18.01.2017
Илдар Хадыев: Ничего удивительного в том, что река Белая остается грязной
Министр экологии Башкирии прокомментировал доклад минприроды России о состоянии водных ресурсов.

17.01.2017
Наши люди за бугром или любовь на пуантах
Медиакорсеть нашла уфимку, которая несколько лет работает в Европе модельером.

16.01.2017
Глава Башкирии опустился на одну позицию в рейтинге губернаторов ПФО
Рустэм Хамитов потерял позицию в рейтинге губернаторов ПФО, но поднялся в федеральном списке.

16.01.2017
Семен Елистратов: Я же человек, а не робот
Уфимский конькобежец рассказал, почему он не сдержал своих слез после победы на чемпионате Европы.

15.01.2017
Рустэм Хамитов: В моей семье все катаются на горных лыжах
Глава Башкирии будет прививать любовь к этому виду зимнего спорта и своим внукам

13.01.2017
Эксперт Медиакорсети занял 23 место в рейтинге российских политологов
Аббас Галлямов стал одним из самых упоминаемых политологов в СМИ.

12.01.2017
Оперная певица из Башкирии впервые будет стажироваться в Ковент-гардене
К работе в Королевской опере в Лондоне Айгуль Ахметшина приступит с августа 2017 года.

12.01.2017
В Уфе ушел из жизни известный башкирский поэт Рамиль Янбек
Прощание с покойным состоится в здании Союза писателей сегодня, 12 января, в 12.00.

10.01.2017
В Башкирии девочка с шести лет ухаживает за больной мамой
Историю о рано повзрослевшем ребенке рассказали на Первом канале.

31.12.2016
В Давлекановском районе Башкирии назначили нового главу
Им стал первый замглавы Ильгиз Мухамедзянов.

30.12.2016
Михаил Бабич поздравил жителей Приволжья с Новым годом
Полпред президента России в ПФО пожелал всем исполнения желаний

29.12.2016
Рустэм Хамитов: Кризисов нет. Кризисы - в голове
Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию республики, если ее жители будут трудиться.

29.12.2016
Рустэм Марданов: Только налоговые льготы уже не стимулируют инвестпроекты
Премьер-министр правительства Башкирии рассказал о работе с инвесторами в условиях кризиса.

27.12.2016
Константин Толкачев вновь избран руководителем регионального отделения «Единой России»
Партийную организацию в Башкирии спикер парламента возглавляет с 2009 года

26.12.2016
Константин Толкачев: Время все расставит по местам
Председатель Госсобрания Башкирии высказал свое мнение о крушение самолета над Черным морем

26.12.2016
Регент из Уфы Зоя Закирова: «Главное - это служение, молитва»
Зоя Закирова руководит главным церковным хором в Башкирии.

  
ФОТОФАКТ
Рустэма Хамитова предупредили о голодовке в Москве

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"