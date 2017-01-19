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ПЕРСОНА
Талгат Таджуддин предложил выдавать отцовский капитал// 19.01.2017
Верховный муфтий России считает, что в ближайшие 50 лет нужно довести население страны до 250 миллионов.
Фото: kremlin.ru
Председатель Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в интервью агентству ТАСС предложил вместе с материнским капиталом выдавать и отцовский. По его словам, эта мера поможет повысить рождаемость в стране.
Талгат Таджуддин считает необходимым «в ближайшие лет 50 довести до 250 миллионов население страны» .
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