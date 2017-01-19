Талгат Таджуддин предложил выдавать отцовский капитал

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Верховный муфтий России считает, что в ближайшие 50 лет нужно довести население страны до 250 миллионов.

Фото: kremlin.ru

Председатель Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в интервью агентству ТАСС предложил вместе с материнским капиталом выдавать и отцовский. По его словам, эта мера поможет повысить рождаемость в стране.

- А лучше, не только материнский капитал, но и отцовский капитал давать. Мужчина же тоже участвует, пусть не только у телевизора по три-четыре часа проводит. Его тоже надо заинтересовать - это значит и экономические условия, и зарплату побольше платить, - сказал муфтий.

Талгат Таджуддин считает необходимым «в ближайшие лет 50 довести до 250 миллионов население страны» .

- Национальная идея у россиян есть - это жить и славить бога, вырастить детей, увидеть внуков, а если Всевышний даст возможность, то и правнуков, - подчеркнул Верховный муфтий. - У меня на сегодня 17 внуков и две правнучки. И еще планы есть, пусть еще будут. Не просто так всевышний дал нам такую огромную страну, которая занимает 1/8 часть всего земного шара. Это национальная идея - сохранить ее нашим детям и внукам, и не разбазарить.



