В Башкирии задержан пьяный угонщик иномарки

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Автомобиль он угнал у своего собутыльника

В Стерлибашевском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Пежо 206», за рулем которого находился 24-летний парень в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Накануне житель села Мариинский устроил посиделки со своим ранее судимым приятелем. 33-летний местный житель после окончания застолья не обнаружил ключи от машины, а выйдя на улицу, оказалось, что самого автомобиля тоже нет.

24-летнего угонщика остановили уже в селе Первомайское. Документов на иномарку у молодого человека не оказалось. По данному факту ведется расследовании.