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ПЕРСОНА
В Башкирии задержан пьяный угонщик иномарки// 18.12.2016
Автомобиль он угнал у своего собутыльника
В Стерлибашевском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Пежо 206», за рулем которого находился 24-летний парень в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Накануне житель села Мариинский устроил посиделки со своим ранее судимым приятелем. 33-летний местный житель после окончания застолья не обнаружил ключи от машины, а выйдя на улицу, оказалось, что самого автомобиля тоже нет.
24-летнего угонщика остановили уже в селе Первомайское. Документов на иномарку у молодого человека не оказалось. По данному факту ведется расследовании.
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