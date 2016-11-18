Голоса депутатов помогли Ялалову удержаться в тройке лидеров медиарейтинга

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы по-прежнему уступает только мэрам Саратова и Казани.

«Медиалогия» опубликовала рейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за октябрь. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил третье место, уступив лишь сити-менеджерам Саратова и Казани. Помогло удержаться в рейтинге единогласное решение депутатов горсовета, после того как он представил им свою программу развития города.

Рейтинг построен на основе базы, включающей более 34,9 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.