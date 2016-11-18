18 ноября, пятница
ПЕРСОНА

Голоса депутатов помогли Ялалову удержаться в тройке лидеров медиарейтинга

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.11.2016
Глава администрации Уфы по-прежнему уступает только мэрам Саратова и Казани.

«Медиалогия» опубликовала рейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за октябрь. Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил третье место, уступив лишь сити-менеджерам Саратова и Казани. Помогло удержаться в рейтинге единогласное решение депутатов горсовета, после того как он представил им свою программу развития города.

 Рейтинг построен на основе базы, включающей более 34,9 тысяч источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир

Материалы по теме

Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

15.11.2016
Жена премьера Дмитрия Медведева посетила Уфу
Светлана Медведева проверила работу гинекологического центра.

11.11.2016
Константин Толкачев: Часто замечаю людей, дымящих, как паровоз
Председатель Госсобрания Башкирии высказал свое отношение к новомодным курительным устройствам.

11.11.2016
Михаил Закомалдин: На новой должности на поставленные задачи придется смотреть шире
Новый главный федеральный инспектор по Башкирии прокомментировал свое назначение.

11.11.2016
Хамитов назначил руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии
Им стал декан юрфака Башкирского академии госслужбы и управления.

10.11.2016
Бывший министр МВД Башкирии Михаил Закомалдин получил новое назначение
Завтра он будет представлен в качестве главного федерального инспектора по Башкортостану.

10.11.2016
Прокурор Стерлитамака переехал туда из Белорецка
Станислав Петров стал прокурором Стерлитамака.

10.11.2016
В Башкирии представили нового главу следственного комитета
Житенев планирует создать в республике самое лучшее ведомство в России

09.11.2016
Рамиль Бигнов: Законы Башкирии не должны полностью дублировать российские
Депутат Госсобрания выступает за поиск новых механизмов законодательной работы.

09.11.2016
Фарит Гильманов вновь возглавил Салават
Депутаты городского Совета утвердили его на должности главы администрации.

08.11.2016
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
Глава администрации города раскритиковал подчиненных за снежные завалы на дорогах.

06.11.2016
Нефтекамцы лишаются любимого катка
Горожане собирают подписи в поддержку спорторга Яна Лутфуллина, объявившего голодовку

03.11.2016
Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
Солнечному клоуну было 86 лет.

03.11.2016
Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»
Лиза Агадуллина работает в уфимском лицее №42/

02.11.2016
В госкомитете Башкирии по делам юстиции назначен новый руководитель
Исполнять обязанности председателя будет Заниль Галямов

01.11.2016
Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов
Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.

01.11.2016
Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев
Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.

31.10.2016
В Башкирии назначили главного следователя
Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"