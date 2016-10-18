Останется ли «Башнефть» налоговым резидентом?

Публицист Шамиль Валеев высказался о ключевом вопросе.

Фото: Кристина Дейнеко

Ключевой вопрос сейчас - хватит ли лоббистского ресурса главы Башкортостана, чтобы сохранить «Башнефть» как налогового резидента Уфы», рассказал в интервью «БИЗНЕС Online» бывший пресс-секретарь «Башнефти» и бывший главный редактор «Башинформа», публицист Шамиль Валеев.

Вот несколько отрывков из интервью.

О ключевом вопросе сегодня

- Нам сейчас надо внимательно изучать, как живет Ангарск и другие города присутствия компании. Из-за периметра «Башнефти» раздаются тихие писки — мол, автобусами приехали дотошные ребята, прекрасно шарят в нефтянке, вопросы задают, всё про нас знают. На Карла Маркса, 30 (адрес офиса «Башнефти» — прим. ) свет горит допоздна. Самый ключевой вопрос: хватит ли лоббистского ресурса, личного веса и влияния главы Башкортостана для того, чтобы отстоять позицию «Башнефти» как налогового резидента Уфы? И насколько продлится эта ситуация, при которой «башкирский пакет пока не продается»?

Как изменился Хамитов

- Хамитов первого срока и Хамитов второго срока — это кардинально разные люди. Первое, что он сделал, — открыл проезд по улице Пушкина, где были рахимовские резиденции. Я, как и вся интеллигенция, прыгал от радости до потолка, когда видел его на каких-то джазовых концертах, где он отправлял сигналы нам. Он фактом появления мобилизовал городскую публику, которая была в загоне при деревенском клане Рахимова.

Рахимов не понимал, обижался, почему горожане за него не голосуют, называют «открывашкой». Хамитов отказался от перерезания ленточек и архаичных обрядов, стал появляться в джинсах и каскетке, кататься на велике, без мигалок, чем вызвал глубокую симпатию. Я сам летом 2010 года стоял на перекрестке и улыбался в тонированное стекло его мерса шире ушей, когда он тихо и спокойно остановился на светофоре. Этого демократического впечатления хватило года на два-три в силу особенностей характера вождя, пока не проступили группы прагматичных интересантов, которые танцуют вокруг него и его близких разные танцы. А потом наступило время первых результатов, время отчета по наобещанным прожектам типа каскада Нижне-Суянской ГЭС на Караидели. Кроме комаров и рыбаков в районе Нижнего Суяна я этим летом ничего не нашел.



О будущем образе Башкирии

- Безусловно, образ будущего у Башкортостана есть. Он не прорисованный еще, мы пытаемся его прочувствовать. Не все же уезжают, а те, кто уехали, уже возвращаются, потому что можно мальчика выгнать из Башкирии, а Башкирию из мальчика уже никогда не выгонишь. Это тот самый регион, из которого невозможно уехать. У всех у нас есть внутренний курай. Хоть ты Земфира или Шевчук, ты будешь сюда возвращаться. Если ты перед земляками что-то значишь, тогда ты человек.

Я думаю, что придет такое время, когда мы перестанем гоняться за Татарстаном, а взглянем внутрь себя, найдем свой путь. И когда у нас повысится самооценка, мы поймет, что мы сами можем. Как Лондон никому не подражает, потому что все подражают ему. Как они поступают, так и правильно. А жить с оглядкой на другого Рустама — разве это интересно? Башкортостан просто еще не выстрелил, ему это только предстоит, наверное, уже при следующей региональной власти.

Полностью его можно прочитать здесь.