Почему новостройка в Уфе может стать хорошей инвестицией

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Генеральный директор ГК «Госстрой» Юрий Рапопорт рассказал о доходности вложений в жилье и о планах компании.

- Инвестиции в покупку дорогих квартир в Москве на стадии котлована или подготовки площадки под строительство могут обеспечить доходность более 60% без учета инфляции, подсчитали эксперты компании «Colliers International». Как бы вы оценили доходность инвестиций в уфимскую недвижимость?

- В первую очередь, я бы оценил инвестиции в уфимскую недвижимость как доступные и максимально понятные для жителей города. Возможные альтернативы, я имею в виду валюту, ценные бумаги и, к примеру, драгметаллы, - это те инвестиционные инструменты, взяться за которые в текущих экономических реалиях не рискнет даже опытный финансист. Если говорить о банковских вкладах, то это, пожалуй, единственная разумная альтернатива инвестициям в недвижимость, однако не стоит забывать тот факт, что надежные финансовые институты предлагают свои депозитные продукты, процентную ставку по которым с учетом текущего уровня инфляции с трудом можно считать прибыльной, а банки, обещающие заоблачную доходность от своих вкладов, зачастую, и вовсе оказываются недееспособными. Приобретение квадратных метров с целью сбережения и преумножения своего капитала – это классическая инвестиционная стратегия, к которой сегодня обращается все больше уфимцев. Если говорить в цифрах, то средний уровень доходности от вложений в проекты группы компаний «Госстрой» на первоначальном этапе их реализации составляет порядка 25-30%, считая окончанием инвестиционного периода дату ввода объекта в эксплуатацию.

- При колебании курса рубля граждане, пытаясь сохранить свои накопления, как правило, покупают недвижимость. Зафиксировали ли девелоперы сейчас рост продаж?

- Объем продаж застройщика зависит от множества факторов. Эти факторы имеют обыкновение влиять на количество сделок как положительным, так и отрицательным образом. Именно поэтому спрос на жилую недвижимость имеет волнообразный характер. К сожалению, недостаточный уровень финансовой грамотности нашего населения заставляет людей прибегать к, как им кажется, простым и выгодным инвестиционным инструментам, которые по факту оказываются ничем иным, как мошенническими схемами. Это негативный фактор для нас как для застройщика. Напротив, тесное сотрудничество крупных девелоперов со страховыми компаниями, с надежными банками, а также работа в рамках федерального закона №214 делает приобретение недвижимости отличным вложением своих денежных средств для тех, кто правильно расставляет свои приоритеты. Это положительный фактор для динамики продаж застройщика. Также не стоит забывать и о том, что сегодня строительные компании идут навстречу своим клиентам, что делает первичное жилье более доступным для широкой общественности.

К примеру, сегодня группа компаний «Госстрой» предлагает своим клиентам ипотеку без первоначального взноса, рассрочку, а также программу «Trade-in» и социальную ипотеку от 7,9% в рамках сотрудничества с региональным оператором АИЖК ОАО «Уфимское городское агентство ипотечного кредитования». Это позволяет, в том числе, и наращивать объемы продаж квадратных метров.

- Готова ли ваша компания, как другие девелоперы, оплачивать строительство дорог? Насколько вообще такая практика оправдана для бизнеса?

- Я считаю, что ни один вид бизнеса, будь это девелопинг, инжиниринг или какое-либо производство, не может эффективно существовать без интеграции в инфраструктуру той геолокации, в которой он осуществляет свою деятельность. Когда группа компаний «Госстрой» начала масштабную застройку комфорт-квартала «Московский» в микрорайоне Зеленая роща, одной из приоритетных задач для нас стало развитие микрорайона в целом. Сегодня мнение городских властей о точечной застройке неоднозначно. Это и понятно, поскольку такой вид жилищного строительства рушит концепцию градостроения и урбанистики. Приступив к реализации проекта «Московского», мы улучшили транспортную инфраструктуру района, обновили сети, от исправной работы которых зависит чуть ли не половина всей Зеленой рощи, расселили ветхий частный сектор, а также по сей день оказываем содействие городским властям в реализации проекта по продлению улицы Айской. Строительство дорог – это лишь одно из направлений целого комплекса задач, ответственность за решение которых обязан взять на себя надежный и качественный застройщик.

- Что изменилось для застройщиков, работающих в Уфе, за последние несколько лет? Удается ли договориться с городскими властями по ключевым вопросам?

- Главные изменения претерпел наш потребитель. Он стал более разборчивым. Люди начали подходить гораздо внимательнее к вопросу улучшения своих жилищных условий. И это не может не радовать нас как застройщика. Во-первых, значительно сократилось число дольщиков, оказавшихся в непростых ситуациях; такая тенденция положительно влияет на рынок первичного жилья в целом; во-вторых, если раньше люди не обращали внимания на такие вещи, как собственные производственные мощности застройщика, на его позиции в федеральных рейтингах, а также на используемые им технологии, то сегодня данные параметры входят в список обязательных при оценке девелопера его будущим клиентом. Сей факт и позволил группе компаний «Госстрой» прочно основаться на посткризисном рынке жилищного строительства Башкортостана, поскольку сегодня мы входим в ТОП-3 строительных компаний региона, в ТОП-150 крупнейших застройщиков России, а также имеем в своем распоряжении кирпичный завод, три бетонных узла и собственного опытного генподрядчика.

Отвечая на вторую часть вашего вопроса, хотелось бы отметить, что эффективный девелопинг также невозможен и без тесного сотрудничества с соответствующими государственными органами. В дополнение к комфорт-кварталу «Московский», где мы вместе с администрацией города работаем над проектом продления улицы Айской, хотелось бы также привести пример нашей совместной работы над другим крупным проектом – Кузнецовский затон. Это обширная территория, составляющая порядка шестисот гектар, крупнейшим застройщиком которой является группа компаний «Госстрой». В ближайшем будущем там будут построены школы, детские сады, магазины и другие объекты инфраструктуры. Данный проект также реализуется совместными усилиями застройщика и городских властей.

- Готовы ли в вашей компании, несмотря на стагнацию рынка, начинать новые проекты? Что, на ваш взгляд, может стать причиной для этого?

- Мы уже приступили к реализации новых проектов, а причина тому – конгруэнтность текущего спроса на рынке «первички» региона и развития нашего строительного холдинга. Улучшение жилищных условий – это одна из главенствующих естественных потребностей любого человека. В то время как уфимцы ищут для себя новые форматы жилья, выбирая из широкого списка возможных альтернатив, группа компаний «Госстрой» формирует этот самый спрос, предлагая рынку новые современные и высокотехнологичные проекты жилых комплексов. Такое взаимопонимание строительной компании и населения города можно смело назвать профессиональной интуицией, которая является залогом развития «Госстроя», а также помогает уфимцам быстро и качественно решить их жилищный вопрос.

Говоря о конкретных объектах, стоит упомянуть недавно проведенный ребрендинг жилого комплекса «Высотки», после которого изменилось не только его название, теперь он называется «Эрмитаж», но и его классность. Дольщики «Высоток» без какой-либо доплаты вместо комфорт-класса получили настоящий бизнес-класс. Дело в том, что наш первый «Эрмитаж» в Глумилино показал высокий уровень спроса среди населения города, именно поэтому мы и решили реализовать аналогичный проект во всеми любимой Зеленой роще. Также забегу вперед и скажу, что сегодня группа компаний «Госстрой» вплотную занялась вопросом строительства апартаментов в Уфе. Кроме того, в центре города уже готовится площадка под инновационный «Дом на Ленина», который будет зарабатывать деньги для своих жильцов. В общем, следите за новостями!

- Как вы можете оценить проекты за пределами Уфы? Есть ли в планах компании начинать строительство в других городах Башкирии, кроме Октябрьского?

- Действительно, на сегодняшний день группа компаний «Госстрой» хорошо знакома с городом Октябрьский, где в данный момент активно ведутся работы по строительству целого жилого района комфорт-класса «Весна». Этот проект стал детищем совестной работы московских и голландских архитекторов. Район, состоящий из пяти- и шестиэтажных домов, по ряду характеристик является уникальным для Октябрьского: двухуровневые квартиры с отдельным входом, витражные стены, используемые в отдельных планировочных решениях, концепция «двор без машин», детские игровые площадки, прогулочные дорожки, центральная аллея шириной около пятидесяти метров, - все это является, своего рода, «госстрой-стандартом», к которому мы шаг за шагом приходим при реализации наших проектов.

Что касается других городов, то я считаю, что это для нас вопрос времени.