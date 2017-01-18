Илдар Хадыев: Ничего удивительного в том, что река Белая остается грязной

Наталья КУЗНЕЦОВА

Министр экологии Башкирии прокомментировал доклад минприроды России о состоянии водных ресурсов.

Фото: im1-tub-ru.yandex.net

Министр экологии Башкирии Илдар Хадыев прокомментировал доклад минприроды России. В нем, как сообщала Медиакорсеть, говорится, что река Белая – грязная на всей своей протяженности. А количество вредных веществ в ней снижается очень медленно и по-прежнему превышает предельно допустимые концентрации.

— Ничего удивительного нет, что наша главная водная артерия имеет эту категорию загрязненности, - отметил Хадыев. – Абсолютное большинство водных объектов имеют категории «загрязненая» и «грязная». Чистыми могут быть горные речки, где природная чистота, вдали от промышленности, населенных пунктов. Надо понимать, что вдоль Белой у нас большинство крупных промышленных объектов, города, сельскохозяйственные предприятия.

Хадыев добавил, что не считает состояние реки «трагическим».

— В течение последних десяти лет качество воды в Белой не ухудшается - заявил он, давая понять, что это хорошо.