Наши люди за бугром или любовь на пуантах

Елена ВАВИЛОВА

Медиакорсеть нашла уфимку, которая несколько лет работает в Европе модельером.

Фото: Из личного архива

Ее зовут Эмилия, красивое имя, которое выбрала мама своей дочери при рождении, будто бы само обязало судьбу, чтобы и сама девочка выросла и превратилась в красивую барышню и занятие для души выбрала под стать внешности - тонкое, изящное, воздушное – модельер одежды.

Эмилия Спасская родилась и выросла в Уфе, но уже несколько лет живет за границей. Уехала она туда сознательно. С тех пор, по ее словам, все языки уже перемешались в голове.

- Итальянский, английский, а теперь еще немецкий пришлось выучить, пока живу в Цюрихе, в Швейцарии, - рассказывает бывшая уфимка. - Без языков здесь делать нечего, особенно если хочешь стать своим.

До Швейцарии Эмилия жила в Италии, это совершенно разные страны. Если в Италии все открытые, гостеприимные, то в Швейцарии не особо жалуют гостей, одеваться стараются скромно и неброско, чтобы слиться с общей массой, не выделяться в толпе.

- Русских здесь много, и причём все cильные, талантливые и умные люди попадаются, и все такие разные, что мне нравится больше всего, - говорит Эмилия. - Эти русские уже не совсем русские - менталитет уже давно к местному образу жизни адаптирован. Швейцария безумного дорогая страна по сравнению с другими странами Евросоюза. Поэтому русские здесь друг другу идут на встречу и находят время вместе поработать и поддержать друг друга в делах. Мне очень повезло с моими новыми знакомыми. Я к ним очень привыкла и не представляю, как без них жить. Поэтому решила пустить корни здесь. Понравилось. Привыкла уже. Страна достаточно стабильная и безопасная в экономическом плане.





Шьет Эмилия давно, это увлечение детства сегодня выросло в свое дело:

- Я своим куклам Барби мастерила шикарные наряды из кусочков ткани, которые вырезала из маминых платьев, те что она привозила из Европы. Помню, она была этим очень недовольна! Себе и сестре шила, мы с ней всегда были модницами, за что и страдали - в школе у нас часто воровали вещи из раздевалки.

По признанию Эмилии в обычной общеобразовательной уфимской школе предмет «Труд» был её самым любимым, ведь там девочек учили строить выкройки, шить. Потому мама и подружки всегда получали подарки ручной работы, которые для постперестроечного времени, во времена дефицита, были очень ценны. Эмилия Спасская выросла в семье врачей, потому считалось, что идти учиться на дизайнера одежды как-то несерьезно, потому девушка пошла изучать экономику, управление и право.

- В принципе знания экономики в жизни пригодились, но всегда тянуло создавать одежду, - не жалеет теперь девушка. - Впервые я приехала в Стокгольм благодаря моим друзьям, которые играли в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Они знали, что я достойна большего, именно в Швеции я встретила людей, которые подтолкнули меня, наконец, серьезно заняться любимым делом.

Заручившись поддержкой близких и друзей, Эмилия отправилась в Рим, где изготовила свою первую коллекцию:

- Красота Рима вдохновляла на творчество, все проходило так гладко, потому что я занималась тем, что люблю. В Риме я изучила высокую моду детальнее. И с каждым платьем росла уверенность, что могу сделать еще лучше. Ручной труд по-прежнему ценится в Италии и в Европе, и в целом он очень хорошо оплачивается.

Эмилия много путешествует по миру, то тут, то там появляются заказы. А это примерки, подгонка готового изделия, одним словом, приятные заботы, особенно, когда занимаешься любимым делом.

В Цюрих же Эмилия переехала на постоянное место жительства полтора года назад, а все потому, что здесь у нее живет любимый человек, и им захотелось быть поближе к друг другу.

- Когда приехала в Швейцарию, вообще никого не знала, - делится Эмилия. - Мой молодой человек очень занятой, его сфера деятельности политическая и она никак не связана с модой. Русские девушки по характеру очень деятельные, вот и я начала думать и искать варианты, как я могу себя реализовать в этой стране. Потихоньку получилось интегрироваться. Пошла учиться. Сделала несколько интересных проектов с музыкантами из оркестра и театра.

Свои платья ручной, тонкой работы Эмилия представляет заинтересованной публике словно барышень аристократок. Их буквально выносят на себе грациозные модели, ступающие на пуантах, под аккомпанемент скрипки и виолончели. Главный акцент дефиле - это платья, их нежность и неповторимость.

- Мне хотелось подчеркнуть красоту и женственность, показать русские корни того, что я делаю, - поясняет Эмилия. - И мне очень помогли талантливые русские музыканты и балерины из Цюрихского оперного театра.

В Россию Эмилия возвращаться не планирует, теперь ее жизнь - за границей, где она нашла себя, свое призвание и любимого человека. Ей нравится работать со своими заказчиками – они все такие разные, и очаровательной уфимской девушке так хочется подчеркнуть красоту и особенность каждого, кто встречается ей на творческом пути.