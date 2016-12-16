Валерий Трофимов упал в конец рейтинга глав субъектов ПФО

Наталья КУЗНЕЦОВА

Ирек Ялалов по-прежнему в тройке лидеров.

«Медиалогия» составила рейтинг глав субъектов Приволжского федерального округа за ноябрь. В итоговом списке председатель горсовета Валерий Трофимов занял в нем 12-ое место, потеряв три позиции. Он получил 34,83 балла. На первом месте остался глава совета Казани Ильсур Метшин.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил третье место в рейтинге, набрав 1078 балла. На второе место с четвертого поднялся сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов, а на первом остался глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.