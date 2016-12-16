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16 декабря, пятница
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Валерий Трофимов упал в конец рейтинга глав субъектов ПФО// 16.12.2016
Ирек Ялалов по-прежнему в тройке лидеров.
«Медиалогия» составила рейтинг глав субъектов Приволжского федерального округа за ноябрь. В итоговом списке председатель горсовета Валерий Трофимов занял в нем 12-ое место, потеряв три позиции. Он получил 34,83 балла. На первом месте остался глава совета Казани Ильсур Метшин.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сохранил третье место в рейтинге, набрав 1078 балла. На второе место с четвертого поднялся сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов, а на первом остался глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
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