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ПЕРСОНА
Обращение в Кремль по «Башнефти» помогло Хамитову улучшить медиарейтинг// 16.09.2016
Глава региона стал вторым по Приволжскому федеральному округу.
Глава региона Рустэм Хамитов в августе занял второе место в рейтинге глав субъектов ПФО «Медиалогии». Он поднялся с пятого на второе место. СМИ в прошлом месяце написали о нем 4062 раза. В числу упоминаний Хамитов уступает только главе Татарстана Рустаму Минниханову.
Улучшить позиции в рейтинге Хамитову помогло обращение в Кремль, в котором он попросил отложить приватизацию «Башнефти». Также СМИ сообщали, что глава Башкирии в ходе рабочей встречи доложил президенту Владимиру Путину об основных показателях экономики региона и социальных проблемах.
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