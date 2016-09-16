Обращение в Кремль по «Башнефти» помогло Хамитову улучшить медиарейтинг

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава региона стал вторым по Приволжскому федеральному округу.

Глава региона Рустэм Хамитов в августе занял второе место в рейтинге глав субъектов ПФО «Медиалогии». Он поднялся с пятого на второе место. СМИ в прошлом месяце написали о нем 4062 раза. В числу упоминаний Хамитов уступает только главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Улучшить позиции в рейтинге Хамитову помогло обращение в Кремль, в котором он попросил отложить приватизацию «Башнефти». Также СМИ сообщали, что глава Башкирии в ходе рабочей встречи доложил президенту Владимиру Путину об основных показателях экономики региона и социальных проблемах.