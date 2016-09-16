Айгуль Байгускарова: Надо спасать здоровье нации

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Интервью с заместителем директора уфимского филиала фармацевтического холдинга.

Состояние здравоохранения сегодня не ругает только ленивый. Но что можно сделать, чтобы медицина была доступной и качественной, а здоровье наших граждан было на высоте? Об этом мы решили спросить у заместителя директора уфимского филиала фармацевтического холдинга группы компаний «Рифарм» Айгуль Байгускаровой.

- Айгуль Ураловна, что Вас, как специалиста, больше всего тревожит в нашем здравоохранении?

- Я знаю о ситуации в больницах и аптеках не понаслышке. И в первую очередь меня не устраивает ситуация, в которую сегодня государство поставило врачей и пациентов. Сегодня участковый терапевт по нормативам должен за час принять не менее 5 пациентов. То есть по 12 минут на одного человека. Даже опытные врачи говорят, что нельзя за столь короткое время осмотреть больного, поговорить с ним, поставить правильный диагноз, назначить лечение и при этом заполнить кучу документации. Считаю, что нельзя ограничивать таким временем врача.

- А почему вообще такие нормативы возникли и что можно с этим сейчас сделать?

- Скорее всего, причина - в коммерциализации медицины, в так называемой оптимизации. В стремлении сэкономить время и увеличить количественные показатели больницы (сейчас ведь оплачиваются расходы на каждого больного) получается обратный эффект. Если врач молодой или, скажем, заболевание сложное, то такое ограничение по времени означает – неправильно поставленный диагноз, неверное лечение, излишне назначенные анализы, и в итоге – страдает и пациент, и больница. Нельзя ограничивать 12-ю минутами общение врача и пациента. Как можно на больного определять минуты? Надо менять эти нормы.

- Это единственное, что надо менять в здравоохранении?

- Нельзя позволять страховым компаниям забирать у больниц финансы в таком количестве. Сейчас, по разным оценкам, от 10 до 35% финансовых поступлений из лечебного учреждения уходит в страховые компании – в виде штрафов за различные нарушения, которые в основном находят в документообороте. В некоторых больницах целый отдел создают для того, чтобы правильно заполнить все бумаги. Да и сами врачи свое драгоценное время тратят на эти бюрократические процедуры. И не важно – вылечен пациент или нет, главное, чтобы на бумаге это было.

Надо что-то делать с усредненными стандартами лечения. Попробуй оторваться от стандарта, например, при обнаружении гнойного аппендицита. Опытный врач на кончиках пальцев поставит такой диагноз, и уже через полчаса больной может быть прооперирован. А согласно стандартам – надо взять анализ крови, мочи, УЗИ, и пока дождешься этих анализов – больному уже помощь может и не понадобиться. В итоге при таком формальном подходе – само лечение становится дороже.

Надо исправить ситуацию с льготным лекарственным обеспечением. Ранее было два списка льготников: федеральный и региональный, при таком порядке учитывалась региональная специфика, и количество препаратов в региональном списке было больше, чем в федеральном. Теперь в результате «оптимизации» оба списка объединили, и многие люди вынуждены теперь либо покупать привычные им препараты за свои деньги, либо рисковать своим здоровьем, переходя на новые лекарства. Плюс и эта льготная программа пока выполняется не полностью, процентов тридцать от необходимого попросту не выдается.

Или абсурдная ситуация – пожилому человеку с болезнью сердца полагается вызывать скорую не больше 4 раз в год. Далее – только на платной основе. Ну разве это можно оставить так, как есть?

- А как вы оцениваете ситуацию с лекарственным обеспечением в связи с санкциями и политикой импортозамещения?

- Здесь тоже должен быть разумный подход. Специалисты настаивают на том, что нельзя сходу стопроцентно переводить больных на отечественные аналоги. Те больные, например, которые принимали импортные инсулины, должны и дальше их принимать, иначе возможны трагические последствия, вплоть до гибели.

Одним словом, во всем надо видеть главное – прежде всего здоровье человека. Все остальное должно быть на втором плане. Вот пример из моей личной жизни. Маме после операции на сердце необходим был импортный препарат, регулирующий свертываемость крови. Наш российский препарат, к сожалению, пока недостаточно эффективен и не гарантирует стабильных результатов. И если его применять, то вполне может возникнуть осложнение с летальным исходом. К тому же пациенту в таком случае надо гораздо чаще делать анализы, чтобы контролировать его состояние. Мама должна была бы ездить в райцентр для этого. То есть тут возникает и явный риск для здоровья, и дополнительные затраты на те же анализы (у государства) и на транспорт (у больного). И тем не менее врачи боятся выписывать импортный препарат. Каких трудов стоило мне доказать, что в интересах пациента именно это лекарство!

- Слушая вас, просто хочется никогда не обращаться в больницу…

- В ваших словах есть доля здравого смысла. Еще Пирогов говорил, что будущее принадлежит профилактической медицине. И тут надо мотивировать стремление к здоровому образу жизни. Делать максимально всё, что только возможно: обеспечить доступ к стадионам и другим спортсооружениям для занятия всевозможными видами спорта, оборудовать тренажерами, турниками наши дворы, с раннего детства обучать правильному питанию. Надо чтобы и родители показывали пример, как надо вести здоровый образ жизни, и в детсадах, и в школах шло воспитание на эту тему, и чтобы было больше там уроков здоровья и физкультуры. Нельзя надеяться только на лекарства и помощь врачей, надо навалиться всем обществом, чтобы быть здоровым было модно и престижно. Иначе нам не спасти здоровье нации.