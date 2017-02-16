В Башкирии назначен прокурор Янаульского района

Злата ЗУКОВИЧ

Им стал прокурор Илишевского района.

Генеральный прокурор РФ подписал приказ о назначении прокурором Янаульского района Ахметова Алмаза Салихьяновича, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Алмаз Ахметов родился в 1983 году в селе Калтасы Калтасинского района. В 2006 году окончил БашГУ. С 2008 по 2009 годы был помощником прокурора Калтасинского района. С 2009 по 2013 год замещал прокурора Калтасинского райогна, а с 2013 года по настоящий момент работал прокурором Илишевского района.