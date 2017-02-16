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ПЕРСОНА
Валерий Трофимов стал аутсайдером медиарейтинга глав столиц субъектов ПФО// 16.02.2017
Местные СМИ о председателе горсовета практически ничего не пишут.
Председатель горсовета Уфы Валерий Трофимов в январе занял последнее 14-ое место в медиарейтинге глав столиц регионов Приволжского федерального округа, составленном "Медиалогией". Его персона крайне редко упоминается в публикациях СМИ: медиаиндекс составил всего 16 баллов. Лидером рейтинга стал Валерий Сараев, возглавляющий муниципальный совет Саратова.
Напомним, после избрания нового состава горсовета уфимские журналисты официально обращались к Трофимову с просьбой открыть для СМИ работу рабочих комиссий. Однако этого так и не произошло. Неудивительно, что медирейтинг председателя совтеа остается невысоким, так как журналисты пишут о нем только в дни заседаний.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов напротив сохраняет высокие позиции в медиарейтинге глав администраций региональных столиц ПФО. В январе он занял второе место, уступив только Виктору Кувайцеву, сити-менеджеру Пензы. Это произошло благодаря комментариям по уборке снега в первые дни нового года.
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