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ПЕРСОНА

Глава Башкирии опустился на одну позицию в рейтинге губернаторов ПФО

Константин КЛИМОВ // 16.01.2017
Рустэм Хамитов потерял позицию в рейтинге губернаторов ПФО, но поднялся в федеральном списке.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, по итогам 2016 года потерял одну позицию в рейтинге губернаторов ПФО, по версии исследовательской компании «Медиалогия». 5 место по итогам 2016 года, вперёд прошли главы Татарстана, Самарской и Саратовской областей. При этом в федеральном списке глава Башкирии поднялся аж на шесть позиций, и занял семнадцатое место.Федеральный список губернаторов возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем руководитель Крыма Сергей Аксенов. 

Рейтинг «Медиалогии» строится на исследовании упоминания губернаторов в средствах массовой информации, при этом основным критерием является не количество, а качество, то есть измеряется информационный фон и репутация персоны. 

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