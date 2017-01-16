Семен Елистратов: Я же человек, а не робот

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Уфимский конькобежец рассказал, почему он не сдержал своих слез после победы на чемпионате Европы.

Фото: Вконтакте

Вчера, 15 января уфимский конькобежец Семен Елистратов стал абсолютным чемпионом Европы. В интервью агентству «Р-Спорт», спортсмен рассказал, почему он не смог сдержать слез радости после победы.

- Мой партнер по команде, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, поздравляя с победой на европейском первенстве, посоветовал не показывать слезы радости. А я просто не сдержался, я же человек, а не робот! - сказал Елистратов.

Напомним, что в 2016 году Елистратов был отстранен от соревнований, в частности от чемпионата мира, из-за обнаружения в его организме мельдония, позднее отстранение было снято.