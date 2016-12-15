Рустэм Хамитов: Вы выходите со швейной иглой на борьбу со Змеем Горынычем

Глава Башкирии о грантовой системе в сфере электронного образования

Во время заседания совета по развитию электронного развития в Башкирии Рустэм Хамитов выразил свое отношение к грантовой системе. По его мнению необходимо тщательно отбирать конкурсные заявки, так как многие направления в принципе не могут быть реализованы точечными проектами, зачастую паразитирующими на грантовой поддержке.

– Вы выходите со швейной иглой на борьбу со Змеем Горынычем, у которого тысячи голов. Что касается безопасности учащихся в медиа-среде, то – при всём уважении к заголовку – защитить детей вы не сможете, а какой-то коллектив поработает, получит деньги и отчитается. Техзадания на гранты должны быть жёстче. Тогда, может быть, мы что-то получим, – сказал Рустэм Хамитов. – У грантов есть одна общая черта. Деньги выделены, хочется их освоить. Начинаются хорошие, красивые лозунги, тематика, конкуренция вокруг этого. Но выхлоп, к сожалению, не всегда тот, которого мы ожидали. Важно чтобы мы видели результат.