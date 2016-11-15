15 ноября, вторник
ПЕРСОНА

Жена премьера Дмитрия Медведева посетила Уфу

Константин КЛИМОВ // 15.11.2016
Светлана Медведева проверила работу гинекологического центра.

Фото: glavarb.ru

В понедельник, 14 ноября,  утром жители Уфы, ехавшие на работу, обратили внимание на большое количество патрулей ГИБДД, всем было понятно, что ждут какого-то высокопоставленного гостя из Москвы, но кого именно, никто объяснить не мог. Уже вечером стало известно, что в Уфу с визитом приехала супруга премьер-министра России Светлана Медведева.

Оказывается, ещё в январе этого года на базе женской консультации третьего роддома открылся диагностический центр «Белая роза». Медведева приехала проверить работу центра, и убедившись, что всё в порядке, подарила руководству денежный сертификат на покупку оборудования и собственную фотографию с символом центра – белой розой.

 - Сегодня в нашей стране вопросам материнства и детства уделяют огромное, приоритетное значение, - сказала Светлана Медведева. Но рост онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, к сожалению, растёт. Поэтому было принято решение создать благотворительный центр женского здоровья. Первый такой центр был открыт в Санкт-Петербурге. Мы увидели, что он успешно работает и, главное, востребован. Сейчас в России создано уже 15 таких центров, мы стараемся открывать их в каждом регионе.

В поездке по Уфе Светлану Медведеву сопровождали глава региона Рустем Хамитов и его супруга Гульшат. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

11.11.2016
Константин Толкачев: Часто замечаю людей, дымящих, как паровоз
Председатель Госсобрания Башкирии высказал свое отношение к новомодным курительным устройствам.

11.11.2016
Михаил Закомалдин: На новой должности на поставленные задачи придется смотреть шире
Новый главный федеральный инспектор по Башкирии прокомментировал свое назначение.

11.11.2016
Хамитов назначил руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии
Им стал декан юрфака Башкирского академии госслужбы и управления.

10.11.2016
Бывший министр МВД Башкирии Михаил Закомалдин получил новое назначение
Завтра он будет представлен в качестве главного федерального инспектора по Башкортостану.

10.11.2016
Прокурор Стерлитамака переехал туда из Белорецка
Станислав Петров стал прокурором Стерлитамака.

10.11.2016
В Башкирии представили нового главу следственного комитета
Житенев планирует создать в республике самое лучшее ведомство в России

09.11.2016
Рамиль Бигнов: Законы Башкирии не должны полностью дублировать российские
Депутат Госсобрания выступает за поиск новых механизмов законодательной работы.

09.11.2016
Фарит Гильманов вновь возглавил Салават
Депутаты городского Совета утвердили его на должности главы администрации.

08.11.2016
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
Глава администрации города раскритиковал подчиненных за снежные завалы на дорогах.

06.11.2016
Нефтекамцы лишаются любимого катка
Горожане собирают подписи в поддержку спорторга Яна Лутфуллина, объявившего голодовку

03.11.2016
Олег Попов скончался на гастролях в Ростове-на-Дону
Солнечному клоуну было 86 лет.

03.11.2016
Уфимский преподаватель химии удостоен звания «Народный учитель России»
Лиза Агадуллина работает в уфимском лицее №42/

02.11.2016
В госкомитете Башкирии по делам юстиции назначен новый руководитель
Исполнять обязанности председателя будет Заниль Галямов

01.11.2016
Новым мэром Стерлитамака назначен Владимир Куликов
Второй по величине город Башкирии возглавил коренной стерлитамаковец.

01.11.2016
Главой администрации Октябрьского стал Алексей Шмелев
Это его второй срок на посту мэра пятого по величине города Башкирии.

31.10.2016
В Башкирии назначили главного следователя
Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.

31.10.2016
Глава Башкирии назначил Рустама Ишмухаметова своим новым помощником
В администрации главы Башкирии экс-депутат Госдумы будет курировать вопросы науки, образования и культуры.

5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов России Зухра Буракаева рассуждает о бурзянских мальчиках с топорами.

ФОТОФАКТ
Уфимские споттеры встретили омских коллег и провели экскурсию

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"