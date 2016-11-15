Жена премьера Дмитрия Медведева посетила Уфу

Константин КЛИМОВ

Светлана Медведева проверила работу гинекологического центра.

Фото: glavarb.ru

В понедельник, 14 ноября, утром жители Уфы, ехавшие на работу, обратили внимание на большое количество патрулей ГИБДД, всем было понятно, что ждут какого-то высокопоставленного гостя из Москвы, но кого именно, никто объяснить не мог. Уже вечером стало известно, что в Уфу с визитом приехала супруга премьер-министра России Светлана Медведева.

Оказывается, ещё в январе этого года на базе женской консультации третьего роддома открылся диагностический центр «Белая роза». Медведева приехала проверить работу центра, и убедившись, что всё в порядке, подарила руководству денежный сертификат на покупку оборудования и собственную фотографию с символом центра – белой розой.

- Сегодня в нашей стране вопросам материнства и детства уделяют огромное, приоритетное значение, - сказала Светлана Медведева. Но рост онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, к сожалению, растёт. Поэтому было принято решение создать благотворительный центр женского здоровья. Первый такой центр был открыт в Санкт-Петербурге. Мы увидели, что он успешно работает и, главное, востребован. Сейчас в России создано уже 15 таких центров, мы стараемся открывать их в каждом регионе.

В поездке по Уфе Светлану Медведеву сопровождали глава региона Рустем Хамитов и его супруга Гульшат.