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Артур Парфенчиков назначен врио главы Карелии// 15.02.2017
До этого он руководил Федеральной службой судебных приставов
Фото: http://kremlin.ru
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии, сообщает сайт Кремля. Напомним, что Парфенчиков с декабря 2008 года работал в качестве директора Федеральной службы судебных приставов.
Новый врио главы Карелии рассказал президенту, что «за десять лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением».
Владимир Путин пожелал Артуру Парфенчикову успехов и пожелал свою помощь.
Наша справка:
Артур Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в городе Петразоводск Карельской АССР. В 1987 году окончил дневное отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. С 1988 по 1991 год работал в прокуратуре Олонецкого района. Затем с 1991 по 1995 год — заместителем прокурора города Сортавала. В 1995—2000 годах — заместитель прокурора, в 2000—2006 годах — прокурор города Петрозаводска. В 2006 году был назначен руководителем Управления ФССП России по Санкт-Петербургу — главным судебным приставом Северной столицы. В 2007 году перешел на работу заместителем директора ФССП РФ — заместителем главного судебного пристава России. С 29 декабря 2008 года был директором федерального ведомства.
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