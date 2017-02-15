Артур Парфенчиков назначен врио главы Карелии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

До этого он руководил Федеральной службой судебных приставов

Фото: http://kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Артура Парфенчикова временно исполняющим обязанности главы Карелии, сообщает сайт Кремля. Напомним, что Парфенчиков с декабря 2008 года работал в качестве директора Федеральной службы судебных приставов.

Новый врио главы Карелии рассказал президенту, что «за десять лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением».

- На мой взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы,— сказал Артур Парфенчиков. - Это очень ответственно – вернуться на родину и там работать. С одной стороны, многие проблемы понятны, и, наверно, есть определённая поддержка: республика маленькая, можно рассчитывать на принятие населением. Но это и большая ответственность, безусловно, чтобы оправдать доверие своих земляков.

Владимир Путин пожелал Артуру Парфенчикову успехов и пожелал свою помощь.

Наша справка:

Артур Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в городе Петразоводск Карельской АССР. В 1987 году окончил дневное отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова. С 1988 по 1991 год работал в прокуратуре Олонецкого района. Затем с 1991 по 1995 год — заместителем прокурора города Сортавала. В 1995—2000 годах — заместитель прокурора, в 2000—2006 годах — прокурор города Петрозаводска. В 2006 году был назначен руководителем Управления ФССП России по Санкт-Петербургу — главным судебным приставом Северной столицы. В 2007 году перешел на работу заместителем директора ФССП РФ — заместителем главного судебного пристава России. С 29 декабря 2008 года был директором федерального ведомства.