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15 февраля, среда
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Глава Карелии ушел в отставку// 15.02.2017
В России продолжается череда губернаторских отставок
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий, сообщают «Новые известия». По его словам, он уже направил соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину.
Александр Худилайнен возглавил Карелию в мае 2012 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента России Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.
Глава Карелии стал пятым руководителем региона, ушедшим в добровольную отставку за последние две недели.
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