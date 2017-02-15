Глава Карелии ушел в отставку

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В России продолжается череда губернаторских отставок

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий, сообщают «Новые известия». По его словам, он уже направил соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину.

- Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — сказал глава Карелии.

Александр Худилайнен возглавил Карелию в мае 2012 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента России Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Глава Карелии стал пятым руководителем региона, ушедшим в добровольную отставку за последние две недели.