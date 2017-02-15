|
15 февраля, среда
|
ПЕРСОНА
«Таргин» возглавил выходец из «Роснефть-бурение»// 15.02.2017
Компанию возглавил Роберт Асадуллин.
Фото: http://burneft.ru
В АО «Таргин» вновь поменялся генеральный директор, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на данные Kartoteka.ru. Новым руководителем предприятия стал Роберт Асадуллин. Он сменил на этом месте Салавата Мирсаева, который возглавил «Таргин» в начале декабря прошлого года. Из данных Kartoteka.ru. следует, что Асадуллин назначен на должность 26 января.
Компания «Таргин» создана на базе нефтесервисных активов «Башнефти». До 1 октября 2013 года компания работала под названием «Башнефть-Сервисные Активы» была дочерней структурой вертикально-интегрированной нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть». С 30 декабря 2016 года принадлежит ПАО «НК «Роснефть». Сумма сделки составила 4,1 млрд руб.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Мэрия опубликовала график уборки дворов Уфы на 16 февраля
15.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Прокуратура потребовала закрыть единственный цирк в Уфе
15.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
Рустэм Хамитов: В Башкирии продолжается «экологическое хулигантство»
15.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии пойдёт под суд банда наркоторговцев из 12 человек
14.02.2017 // СПОРТ
"Салават Юлаев" в важном матче одолел гостей из Казани
14.02.2017 // ПУЛЬС
«Роснефть» будет срочно вкладывать средства в ремонт уфимских НПЗ
14.02.2017 // ПЕРСОНА
Совладелец «Советского спорта» рассказал о планах на будущее
14.02.2017 // СПОРТ
Без права на ошибку: «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте