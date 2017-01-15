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ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов: В моей семье все катаются на горных лыжах// 15.01.2017
Глава Башкирии будет прививать любовь к этому виду зимнего спорта и своим внукам
Фото: телеканал БСТ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью телеканалу БСТ рассказал, что в его семье все любят кататься на горных лыжах, а дети даже с малых лет.
Глава Башкирии признался, что многие чиновники из правительства и администрации любят этот вид спорта. Даже уже создан некий клуб горнолыжников, и они вместе, когда есть время, катаются со склонов. В завершение интервью Рустэм Хамитов признался, что любит делать селфи с горных склонов и не изменил этой традиции и на белорецком горнолыжном курорте Мраткино.
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