Рустэм Хамитов: В моей семье все катаются на горных лыжах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава Башкирии будет прививать любовь к этому виду зимнего спорта и своим внукам

Фото: телеканал БСТ

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью телеканалу БСТ рассказал, что в его семье все любят кататься на горных лыжах, а дети даже с малых лет.

- После небольшого перерыва в этом году на новогодних каникулах вновь встала на лыжи супруга, чем меня очень обрадовала, - поделился Рустэм Хамитов. – Сейчас следующая задача научить внуков, правда, они очень маленькие. Хотя внучке уже пять лет и она любит заниматься спортом. Всех призываю вставать на лыжи.

Глава Башкирии признался, что многие чиновники из правительства и администрации любят этот вид спорта. Даже уже создан некий клуб горнолыжников, и они вместе, когда есть время, катаются со склонов. В завершение интервью Рустэм Хамитов признался, что любит делать селфи с горных склонов и не изменил этой традиции и на белорецком горнолыжном курорте Мраткино.