Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Председатель Госсобрания Башкирии обеспокоен ростом отравлений граждан спиртосодержащими лосьонами

Константин Толкачев считает, что уже давно пора ограничить продажи непищевой спиртсодержащей продукции (так называемых «фанфуриков»). Ою этом спикер парламента написал в социальной сети на своей странице. Он отметил, что в Государственном Собрании была создана специальная рабочая группа.

- Анализ законодательства показал, что запретить или ограничить оборот указанной продукции без внесения изменений в федеральное законодательство не представляется возможным. В связи с этим нашим законопроектом предлагается дополнительно наделить органы государственной власти субъекта Российской Федерации правом по установлению ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции, - написал Константин Толкачев.- Надеюсь, это поможет спасти тысячи жизней наших сограждан. Хотя, принятие закона – это только первый шаг, и сделать нужно гораздо больше.



Председатель Госсобрания также привел цифры из государственного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ. В России ежегодно фиксируется от 49 до 55 тысяч случаев отравления спиртсодержащей продукцией, из них порядка 14 тысяч – с летальным исходом.

- Населением страны, к сожалению, потребляются большие объёмы спиртсодержащей жидкости, продаваемой под видом лекарственных, косметических, технических средств. Даже в газетных киосках свободно продаются спиртсодержащие лосьоны по цене от 20 рублей, - отметил Толкачев.

