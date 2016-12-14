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ПЕРСОНА

Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.12.2016
Председатель Госсобрания Башкирии обеспокоен ростом отравлений граждан спиртосодержащими лосьонами

Константин Толкачев считает, что уже давно пора ограничить продажи непищевой спиртсодержащей продукции (так называемых «фанфуриков»). Ою этом спикер парламента написал в социальной сети на своей странице. Он отметил, что  в Государственном Собрании была создана специальная рабочая группа.

-  Анализ законодательства показал, что запретить или ограничить оборот указанной продукции без внесения изменений в федеральное законодательство не представляется возможным. В связи с этим нашим законопроектом предлагается дополнительно наделить органы государственной власти субъекта Российской Федерации правом по установлению ограничения времени, условий и мест розничной продажи спиртосодержащей продукции, - написал Константин Толкачев.- Надеюсь, это поможет спасти тысячи жизней наших сограждан. Хотя, принятие закона – это только первый шаг, и сделать нужно гораздо больше.


Председатель Госсобрания также  привел цифры из государственного доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ. В России ежегодно фиксируется от 49 до 55 тысяч случаев отравления спиртсодержащей продукцией, из них порядка 14 тысяч – с летальным исходом.

-  Населением страны, к сожалению, потребляются большие объёмы спиртсодержащей жидкости, продаваемой под видом лекарственных, косметических, технических средств. Даже в газетных киосках свободно продаются спиртсодержащие лосьоны по цене от 20 рублей, - отметил Толкачев.
 

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