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ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Нужно менять закон, чтобы запретить продажу «фанфуриков»// 14.12.2016
Председатель Госсобрания Башкирии обеспокоен ростом отравлений граждан спиртосодержащими лосьонами
Константин Толкачев считает, что уже давно пора ограничить продажи непищевой спиртсодержащей продукции (так называемых «фанфуриков»). Ою этом спикер парламента написал в социальной сети на своей странице. Он отметил, что в Государственном Собрании была создана специальная рабочая группа.
- Населением страны, к сожалению, потребляются большие объёмы спиртсодержащей жидкости, продаваемой под видом лекарственных, косметических, технических средств. Даже в газетных киосках свободно продаются спиртсодержащие лосьоны по цене от 20 рублей, - отметил Толкачев.
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