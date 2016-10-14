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ПЕРСОНА
Директор модельного агентства в Уфе решила всерьез заняться политикой// 14.10.2016
Сания Тимасова для этого создала «Комитет по красоте и эстетике».
Директор модельного агентства Сания Тимасова создала «Комитет по красоте и эстетике», чтобы завоевать симпатии избирателей к выборам депутатов башкирского парламента 2018 году. Об этом она рассказала в интервью независимому журналисту Николаю Бажину.
Сания Тимасова подтвердила, что собирается всерьез побороться за место депутата башкирского парламента на выборах в 2018 году. И специально для работы со своими будущими избирателями она создала «Комитет по красоте и эстетике», посредством которого она рассчитывает помогать женщинам, а значит и завоевывать их симпатии. Мы решили обнародовать это интервью. Вот несколько ее высказываний из интервью.
О женщинах и мужчинах
- Это вы, мужчины, живете для себя всю жизнь. Женщина живет для себя только до рождения ребенка. Потом мы воспитываем детей, мужей, и уже на себя времени не остается.
О политике
- В политику я недавно решила войти, дверцу туда приоткрыла, получила на орехи и закрыла.
О своих амбициях
- Если я после родов смогла поднять свою грудь с колен, то смогу и Россию поднять (шутка).
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