Директор модельного агентства в Уфе решила всерьез заняться политикой

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Сания Тимасова для этого создала «Комитет по красоте и эстетике».

Директор модельного агентства Сания Тимасова создала «Комитет по красоте и эстетике», чтобы завоевать симпатии избирателей к выборам депутатов башкирского парламента 2018 году. Об этом она рассказала в интервью независимому журналисту Николаю Бажину.

Сания Тимасова подтвердила, что собирается всерьез побороться за место депутата башкирского парламента на выборах в 2018 году. И специально для работы со своими будущими избирателями она создала «Комитет по красоте и эстетике», посредством которого она рассчитывает помогать женщинам, а значит и завоевывать их симпатии. Мы решили обнародовать это интервью. Вот несколько ее высказываний из интервью.

О женщинах и мужчинах

- Это вы, мужчины, живете для себя всю жизнь. Женщина живет для себя только до рождения ребенка. Потом мы воспитываем детей, мужей, и уже на себя времени не остается.

О политике

- В политику я недавно решила войти, дверцу туда приоткрыла, получила на орехи и закрыла.

О своих амбициях

- Если я после родов смогла поднять свою грудь с колен, то смогу и Россию поднять (шутка).