Хамитову придется сдаваться перед Сечиным – Ростислав Мурзагулов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Бывший замглавы администрации президента Башкирии высказался о сделке года.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Экс–заместитель главы администрации президента республики, политолог Ростислав Мурзагулов дал интервью журналистам казанского сайта «Реальное время». В нем он рассказал о своем видении ситуации, связанной с продажей «Башнефти». Мурзагулов считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин переиграл всех, в очередной раз доказав, что его рано списывать со счетов.

- Было известно довольно давно, наверное, уже год, что купить это все собирается «Лукойл». Претендентов нашлось бы великое множество. Многие эксперты считали, и было бы логичнее, чтобы это все передать негосударственной компании, каковой является «Роснефть». Но собственно Сечину переработка была нужна, и он ее получил, - отметил политолог.

По мнению Мурзагулова, Сечину приходится выстраивать нормальные отношения с губернаторами, и Хамитов с ним находится тоже в регулярном контакте.