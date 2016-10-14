|
14 октября, пятница
|
ПЕРСОНА
Хамитову придется сдаваться перед Сечиным – Ростислав Мурзагулов// 14.10.2016
Бывший замглавы администрации президента Башкирии высказался о сделке года.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Экс–заместитель главы администрации президента республики, политолог Ростислав Мурзагулов дал интервью журналистам казанского сайта «Реальное время». В нем он рассказал о своем видении ситуации, связанной с продажей «Башнефти». Мурзагулов считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин переиграл всех, в очередной раз доказав, что его рано списывать со счетов.
По мнению Мурзагулова, Сечину приходится выстраивать нормальные отношения с губернаторами, и Хамитов с ним находится тоже в регулярном контакте.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу
14.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа простилась с основателем комикс-студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым
14.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
14.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ
14.10.2016 // СПОРТ
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
14.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимский витаминный завод напугал горожан черным дымом
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте