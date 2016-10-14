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ПЕРСОНА

Хамитову придется сдаваться перед Сечиным – Ростислав Мурзагулов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.10.2016
Бывший замглавы администрации президента Башкирии высказался о сделке года.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Экс–заместитель главы администрации президента республики, политолог Ростислав Мурзагулов дал интервью журналистам казанского сайта «Реальное время». В нем он рассказал о своем видении ситуации, связанной с продажей «Башнефти». Мурзагулов  считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин переиграл всех, в очередной раз доказав, что его рано списывать со счетов.

- Было известно довольно давно, наверное, уже год, что купить это все собирается «Лукойл». Претендентов нашлось бы великое множество. Многие эксперты считали, и было бы логичнее, чтобы это все передать негосударственной компании, каковой является «Роснефть». Но собственно Сечину переработка была нужна, и он ее получил, - отметил политолог.

По мнению Мурзагулова, Сечину приходится выстраивать нормальные отношения с губернаторами, и Хамитов с ним находится тоже в регулярном контакте.

- Думаю, что Хамитов попытается наладить с ним рабочий контакт и находится в этом процессе. А получится у него или нет — 50 на 50: или получится, или не получится. Хамитов как человек — сложный, Сечин — еще более сложный. Насколько быстро у них получится найти общий язык и быть на одной волне, не знаю, не уверен, что получится, - подчеркнул Ростислав Мурзагулов. -  Самый простой совет властям Башкирии, как обычно его дает Кац, — сдаваться. Именно это я предлагаю сделать любому руководителю региона, в котором значительной долей активов начала владеть компания, контролируемая настолько влиятельным в России человеком.
 

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