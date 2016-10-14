Константин Толкачев едет в Страсбург, немного волнуясь

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Председатель Госсобрания будет представлять Россию в Совете Европы.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня на своей странице в социальной сети фейбсук спикер башкирского парламента написал, что 17 октября выезжает в Страсбург. Там он будет представлять Россию в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. При этом Толкачев, по его признанию, испытывает небольшое волнение.