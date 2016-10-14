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14 октября, пятница
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ПЕРСОНА
Константин Толкачев едет в Страсбург, немного волнуясь// 14.10.2016
Председатель Госсобрания будет представлять Россию в Совете Европы.
Фото: Азат Гиззатуллин
Сегодня на своей странице в социальной сети фейбсук спикер башкирского парламента написал, что 17 октября выезжает в Страсбург. Там он будет представлять Россию в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. При этом Толкачев, по его признанию, испытывает небольшое волнение.
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