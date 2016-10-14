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ПЕРСОНА
Башкирские акции «Башнефти» надо защищать законом – депутат Бигнов// 14.10.2016
Депутат Госсобрания рассказал, почему «Роснефть» лучший собственник, чем все остальные.
Два с лишним месяца назад в интервью радио «Эхо Москвы» депутат Госсобрания Башкирии Рамиль Бигнов заявил, что покупателем контрольного пакета акций компании «Башнефть» станет «Роснефть». Напомним, что в это время даже на уровне российского правительства эта возможность полностью отрицалась. Медиакорсеть обратилась за комментариями по поводу состоявшейся сделки к автору точного прогноза. По словам Рамиля Бигнова, еще в 2014 году, когда он возглавлял Общественную палату республики, с его стороны было озвучено предложение вернуть Башкирии 25% акций «Башнефти». Хотя никаких юридических оснований для этого решения не было.
Рамиль Бигнов вспомнил ситуацию 2002 года, когда первый президент Башкирии Муртаза Рахимов подписал два указа, по которым был приватизирован весь нефтяной комплекс Башкирии. Тогда, по его словам, депутатский корпус промолчал.
По мнению депутата, данная сделка положительно влияет и на капитализацию Роснефти, 19% акций которой государство планирует продать за триллион с лишним рублей. Еще один важный экономический эффект. Роснефть сильно нуждается в мощностях по переработке добываемой нефти. Башкирские нефтезаводы в последнее время испытывали затруднения в полной загрузке своих мощностей. Роснефть не только будет их загружать, но и вкладывать средства в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов Уфы.
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