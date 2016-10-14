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ПЕРСОНА

Башкирские акции «Башнефти» надо защищать законом – депутат Бигнов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.10.2016
Депутат Госсобрания рассказал, почему «Роснефть» лучший собственник, чем все остальные.

Два с лишним месяца назад в интервью радио «Эхо Москвы» депутат Госсобрания Башкирии Рамиль Бигнов заявил, что покупателем контрольного пакета акций компании «Башнефть» станет «Роснефть». Напомним, что в это время даже на уровне российского правительства эта возможность полностью отрицалась. Медиакорсеть обратилась за комментариями по поводу состоявшейся сделки к автору точного прогноза. По словам Рамиля Бигнова, еще в 2014 году, когда он возглавлял Общественную палату республики, с его стороны было озвучено предложение вернуть Башкирии 25% акций «Башнефти». Хотя никаких юридических оснований для этого решения не было.

- Я тогда написал письмо президенту России Владимиру Путину с этой просьбой. И в том, что этот пакет акций оставили республике, есть  мой, пусть и небольшой, вклад в решение этого вопроса, - сказал депутат. – Я противник того, чтобы продавать наш 25% пакет акций в ближайшие годы. Поэтому еще в феврале текущего года внес законопроект, в котором прописано, что вопрос продажи республиканского пакета может быть решен только после обсуждения в парламенте и оформлен в виде отдельного закона. Это своего рода защита от двух моментов – от попыток давления на региональное руководство со стороны некоторых заинтересованных лиц в Москве или желания руководства Башкирии путем продажи пакета залатать дыры в бюджете региона. Данный актив играет важную роль для республики и должна быть коллективная ответственность. Люди должны знать позицию своих депутатов, которые в свою очередь тоже должны выразить свое мнение путем голосования. Все должно быть публично.

Рамиль Бигнов вспомнил ситуацию 2002 года, когда первый президент Башкирии Муртаза Рахимов подписал два указа, по которым был приватизирован весь нефтяной комплекс Башкирии. Тогда, по его словам, депутатский корпус промолчал.

- А теперь после того, как прошло столько лет, крайним оставили Муртазу Рахимова, а все остались чистенькими. Поэтому я считаю, что депутаты не должны оставаться в стороне и на практике отстаивать интересы четырехмиллионного населения Башкирии, - отметил Бигнов. – Что касается самой покупки акций башкирской нефтяной компании «Роснефтью», я считаю, что это благо для республики. Если бы например акционером «Башнефти» стал «Лукойл», то были бы одни минусы. В первую очередь эта компания стала бы 100% -ным монополистом на розничном рынке нефтепродуктов в республике, и цены на автозаправках для населения обязательно бы повысились. А «Роснефть» - это государственная компания, и с ней будет легче договариваться руководству республики по дивидендной политике, по участию в социальных программах и, самое главное, по налоговым отчислениям в бюджет региона.  Если «Роснефть» будет снижать их, то я буду  первым, кто начнет громко критиковать руководство компании.

По мнению депутата, данная сделка положительно влияет и на капитализацию Роснефти, 19% акций которой государство планирует продать за триллион с лишним рублей. Еще один важный экономический эффект. Роснефть сильно нуждается в мощностях по переработке добываемой нефти. Башкирские нефтезаводы в последнее время испытывали затруднения в полной загрузке своих мощностей. Роснефть не только будет их загружать, но и вкладывать средства в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов Уфы. 

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