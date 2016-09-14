Эмилия Слабунова в Уфе: «Ручка может стать волшебным политическим оружием»

Разиф АБДУЛЛИН

Лидер «Яблока» приехала в Уфу.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня руководитель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова встретилась в Уфе с журналистами. Она рассказала о себе и о предвыборной программе партии.

- Это моя родина, я родилась в Уфе, - рассказала Эмилия Слабунова. – Роддом до сих пор стоит на месте, правда, там теперь музыкальная школа.

Первый опыт борьбы с несправедливостью лидер «Яблока» получила в четыре года.

- Мы смотрели оперу на балконе, - вспомнила Слабунова. – И тут когда в сцене балета «Бахчисарайский фонтан» Зарема с кинжалом кралась к спящей Марии, я закричала: «Зарема зарежет Марию!». Очень я переживала за Марию, что она станет жертвой. И в этот трагический момент зал смеялся.

Говоря о предвыборной программе, Эмилия Слабунова сказала, что главное ее содержание кроется в названии «Уважение к человеку». По мнению яблочников, власть в стране не уважает своих граждан. Это проявляется в низкой доле бюджетных расходов на образование, здравоохранение, культуру и науку, в большом разбросе бюджетной обеспеченности на расходы органов местного самоуправления.

- Уфа с ее потенциалом на душу населения имеет около 20 тысяч рублей в своем бюджете, - поделилась она цифрами. - Для сравнения: в Москве - 130 тысяч, а есть столицы субъектов, где – 13 тысяч. В малых городах местный бюджет на одного человека – 3-4 тысячи рублей. Не может город решить свои задачи при такой бюджетной обеспеченности: решить проблему детских садов, дорог, уличного освещения.

Диагноз ситуации в стране у «яблочников» таков – «это системный кризис».

- Кризис не только в экономике, но и в политике, социальный, культурный, человеческий, - пояснила Слабунова. – Когда человек не видит нормального отношения от власти, он начинает «окукливаться», строить свой Ноев ковчег. Даже термин для этого есть – внутренняя миграция. 24% населения, по данным Левада-центра, думает о том, чтобы покинуть нашу страну, а 1% - уже оформляет документы.

Разумеется, выход всегда есть, считает Слабунова, если есть «цель, политическая воля и команда единомышленников». По ее словам, «Яблоко» подготовило 141 законопроект, которые необходимо принять новому составу Госдумы для того, чтобы изменить ситуацию. И даже если депутаты «Яблока» будут в меньшинстве, у них будут рычаги для того, чтобы продвигать свои идеи в жизнь. Но для этого надо одно – чтобы избиратель пришел на выборы.

- На третьей неделе августа о выборах знали только 50% россиян, - рассказала Эмилия Слабунова. – Расчет, наверно, сделан на минимальную явку и отвлечение внимания населения от выборов. Но я призываю всех избирателей 18 сентября придти и проголосовать за ту партию, которая, по их мнению, знает, что происходит в стране и что надо сделать. Ручка может стать волшебным политическим оружием для изменения ситуации в стране. Не булыжник – а ручка.